У мережі писали про окупацію села на Дніпропетровщині: у ЗСУ сказали, що насправді відбувається
- Військові спростували повідомлення про окупацію села Злагода, запевняючи, що воно перебуває під контролем ЗСУ.
- У районі Злагоди тривають важкі бої, де російські сили зазнають втрат, а українські захисники утримують свої позиції.
Аналітики DeepState 29 січня повідомляли, що російська армія окупувала село Злагода на Дніпропетровщині. Наступного дня військові прокоментували ці дані.
Що насправді відбувається у цьому населеному пункті, розповіли у 110-й окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка.
Яка ситуація зі Злагодою?
Військові спростували заяви про окупацію Злагоди (Першотравневе до 2024 року).
Вони запевняють, що цей населений пункт на Дніпропетровщині перебуває під їхнім контролем.
Інформація про нібито захоплення цього населеного пункту противником не відповідає дійсності,
– кажуть там.
Українців закликають довіряти лише офіційним повідомленням бригади, а не "ворожим інформаційним вкидам".
Наразі у районі Злагоди щодня тривають важкі бойові дії, росіяни зазнають втрат.
Захисники утримують позиції і не дають окупантам просунутися вперед.
Останні зміни на фронті
29 січня аналітики DeepState повідомили, що Росія просунулася біля Вовчанська у Харківській області, а також мала успіхи поблизу Дронівки та Пазено у Донецькій.
Тим часом, за даними ISW, ЗСУ просунулися у Покровську, а ще на Новопавлівському напрямку.
А у звіті ISW за 27 січня йдеться про те, що на Херсонському напрямку росіяни залишили позиції через тиск ЗСУ та низьку мотивацію.