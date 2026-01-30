В сети писали об оккупации села на Днепропетровщине: в ВСУ сказали, что на самом деле происходит

Аналитики DeepState 29 января сообщали, что российская армия оккупировала село Злагода на Днепропетровщине. На следующий день военные прокомментировали эти данные.

Что на самом деле происходит в этом населенном пункте, рассказали в 110-й отдельной механизированной бригаде имени Марка Безручко.

Смотрите также "Может стать самым горячим": Россия продвинулась на одном из направлений, – ISW

Какова ситуация со Злагодой?

Военные опровергли заявления об оккупации Злагоды (Первомайское до 2024 года).

Они уверяют, что этот населенный пункт на Днепропетровщине находится под их контролем.

Информация о якобы захвате этого населенного пункта противником не соответствует действительности,

– говорят там.

Украинцев призывают доверять только официальным сообщениям бригады, а не "вражеским информационным вбросам".

Сейчас в районе Злагоды ежедневно продолжаются тяжелые боевые действия, россияне несут потери.

Защитники удерживают позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед.

Где расположена Злагода (Первомайское): смотрите на карте

Последние изменения на фронте