В сети писали об оккупации села на Днепропетровщине: в ВСУ сказали, что на самом деле происходит
- Военные опровергли сообщения об оккупации села Злагода, уверяя, что оно находится под контролем ВСУ.
- В районе Злагоды продолжаются тяжелые бои, где российские силы несут потери, а украинские защитники удерживают свои позиции.
Аналитики DeepState 29 января сообщали, что российская армия оккупировала село Злагода на Днепропетровщине. На следующий день военные прокомментировали эти данные.
Что на самом деле происходит в этом населенном пункте, рассказали в 110-й отдельной механизированной бригаде имени Марка Безручко.
Какова ситуация со Злагодой?
Военные опровергли заявления об оккупации Злагоды (Первомайское до 2024 года).
Они уверяют, что этот населенный пункт на Днепропетровщине находится под их контролем.
Информация о якобы захвате этого населенного пункта противником не соответствует действительности,
– говорят там.
Украинцев призывают доверять только официальным сообщениям бригады, а не "вражеским информационным вбросам".
Сейчас в районе Злагоды ежедневно продолжаются тяжелые боевые действия, россияне несут потери.
Защитники удерживают позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед.
Последние изменения на фронте
29 января аналитики DeepState сообщили, что Россия продвинулась возле Волчанска в Харьковской области, а также имела успехи вблизи Дроновки и Пазено в Донецкой.
Между тем, по данным ISW, ВСУ продвинулись в Покровске, а еще на Новопавловском направлении.
А в отчете ISW за 27 января говорится о том, что на Херсонском направлении россияне оставили позиции из-за давления ВСУ и низкой мотивации.