"Я це сприйняв на власний рахунок": що стоїть за завершенням служби "Волини"
- Сергій Волинський розповів, чому завершив службу в Збройних Силах України.
- Зараз Волинський займається благодійним фондом "Сталеві", що допомагає фронту та реабілітації ветеранів.
Сергій Волинський, більш відомий українцям за своїм позивним "Волина" завершив службу в Збройних Силах України після повернення з російського полону. За його словами, після звільнення командування видавало лише накази про призначення з пониженням.
Це і стало однією з ключових причин рішення піти з армії. Про це Сергій Волинський розповів у інтерв’ю "Українській Правді".
Що вплинуло на рішення піти зі служби?
За словами відомого майора, який командував 36-ю окремою бригадою морської піхоти та став одним із символів оборони Маріуполя, після звільнення з російського полону командування не контактувало з ним і не пропонувало жодних посад.
Наказами главкомів спускали двічі призначення в сухопутні бригади з пониженням. Я це сприйняв на власний рахунок і завершив службу в Збройних силах,
– зазначив Сергій Волинський.
Чим зараз займається "Волина"?
Наразі Сергій Волинський зосереджений на благодійному фонді "Сталеві". За словами військовослужбовця, організація займається допомогою фронту, поверненням людей з полону, реабілітацією, лікуванням і реінтеграцією ветеранів після військової служби.
Окремою частиною роботи є підтримка захисників на всіх етапах, аби вони могли сформуватися і знайти себе в цивільному житті. Фонд також проводить спільні роботи абсолютно з усіма державними органами, які стосуються цих питань.
Також Сергій Волинський є учасником громадських об'єднань ветеранів, проєктів, які стосуються гірничовидобувної сфери, металургії, залізної дороги, оборонки.
Яким був шлях відомого оборонця?
З початком повномасштабного вторгнення Росії став на захист країни у складі підрозділу морської піхоти ЗСУ.
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, один із ключових офіцерів оборони Маріуполя. Він був учасником героїчної оборони "Азовсталі", де разом із побратимами місяцями стримував значно більші сили противника.
Отримав важке поранення під час бойових дій, але продовжував виконувати командирські обов’язки.
Потрапив у російський полон, де перебував у важких умовах. Він розповідав, що ситуація в російських тюрмах "не вкладається в рамки Середньовіччя". За його словами, вони ще гірше.
Звільнений з полону в межах обміну, повернувся в Україну та став символом незламності українських військових.