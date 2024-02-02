Чехія придумала, як допомогти Україні з боєприпасами через проблему з обіцянкою ЄС

Євросоюз дав Україні обіцянку щодо постачання 1 мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, але не може її виконати. Чехи закликають шукати рішення поза межами ЄС.

Україні бракує боєприпасів для протистояння повномасштабній агресії Росії. Європа не виконує свою обіцянку щодо відправлення 1 мільйона артилерійських снарядів ЗСУ до березня 2024 року, а Чехія заявляє, що настав час шукати постачання за межами Євросоюзу.

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Що пропонує Чехія

Західні журналісти нагадали, що спочатку ЄС пообіцяв поставити Україні 1 мільйон снарядів до березня цього року. Франція тоді закликала Європу нарощувати свій власний промисловий потенціал для допомоги ЗСУ та не спрямовувати субсидії за межі ЄС. Однак нещодавно Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає 524 000 снарядів до обіцяного терміну. Тепер Україні обіцяють передати тільки 1,1 мільйона снарядів до кінця 2024 року.

У матеріалі зауважується, що Чехія розчарована нестачею боєприпасів для Сил оборони. Тому Прага змушує країни-члени ЄС фінансувати закупівлю 450 000 артилерійських снарядів, доступних за межами Євросоюзу. Про це виданню на умовах анонімності повідомили 4 дипломати та одна особа, що знайома з перемовинами. Один із дипломатів зауважив, що цифру в 450 000 снарядів озвучили на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС, яка проходила 31 січня у Брюсселі.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала пізніше заявив своїм колегам, що снаряди можуть бути отримані з-за меж ЄС, щоб допомогти блоку виконати свої обіцянки. Глава чеського уряду сказав це під час саміту лідерів ЄС 1 лютого.

Які країни можуть залучити

Як пише видання, заклик Чехії підвищує ймовірність того, що Євросоюз звернеться до збройових компаній у Туреччині, Південній Африці та Південній Кореї. Зі слів одного з неназваних співрозмовників, сам Боррель казав про можливість залучення Південної Кореї для отримання додаткових боєприпасів.

План ЄС передбачає відшкодування країнам мільярдів євро через Європейський фонд миру за відправлення снарядів із наявних запасів, а також 1 мільярд євро для стимулювання спільних закупівель боєприпасів Європейським оборонним агентством та 500 мільйонів євро для підтримки проєктів із виробництва боєприпасів.

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