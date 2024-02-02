Чехия придумала, как помочь Украине с боеприпасами из-за проблемы с обещанием ЕС

Евросоюз дал Украине обещание о поставках 1 миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, но не может его выполнить. Чехи призывают искать решение за пределами ЕС.

Украине не хватает боеприпасов для противостояния полномасштабной агрессии России. Европа не выполняет свое обещание по отправке 1 миллиона артиллерийских снарядов ВСУ до марта 2024 года, а Чехия заявляет, что пора искать поставки за пределами Евросоюза.

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Что предлагает Чехия

Западные журналисты напомнили, что сначала ЕС пообещал поставить Украине 1 миллион снарядов до марта этого года. Франция тогда призвала Европу наращивать свой собственный промышленный потенциал для помощи ВСУ и не направлять субсидии за пределы ЕС. Однако недавно Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит 524 000 снарядов к обещанному сроку. Теперь Украине обещают передать только 1,1 миллиона снарядов до конца 2024 года.

В материале отмечается, что Чехия разочарована нехваткой боеприпасов для Сил обороны. Поэтому Прага заставляет страны-члены ЕС финансировать закупку 450 000 артиллерийских снарядов, доступных за пределами Евросоюза. Об этом изданию на условиях анонимности сообщили 4 дипломата и один человек, знакомый с переговорами. Один из дипломатов отметил, что цифру в 450 000 снарядов озвучили на неформальной встрече министров обороны ЕС, которая проходила 31 января в Брюсселе.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала позже заявил своим коллегам, что снаряды могут быть получены из-за пределов ЕС, чтобы помочь блоку выполнить свои обещания. Глава чешского правительства сказал это во время саммита лидеров ЕС 1 февраля.

Какие страны могут привлечь

Как пишет издание, призыв Чехии повышает вероятность того, что Евросоюз обратится к оружейным компаниям в Турции, Южной Африке и Южной Корее. По словам одного из неназванных собеседников, сам Боррель говорил о возможности привлечения Южной Кореи для получения дополнительных боеприпасов.

План ЕС предусматривает возмещение странам миллиардов евро через Европейский фонд мира за отправку снарядов из имеющихся запасов, а также 1 миллиард евро для стимулирования совместных закупок боеприпасов Европейским оборонным агентством и 500 миллионов евро для поддержки проектов по производству боеприпасов.

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