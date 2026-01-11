Змогла завагітніти не одразу, – Аліна Гросу зробила відверте зізнання

Учора, 10 січня, співачка Аліна Гросу повідомила, що вагітна первістком. Сьогодні вона знову вийшла на зв'язок до шанувальників, щоб подякувати за привітання та теплі слова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гросу. Співачка зізналась, що розчулена приємними повідомленнями та коментарями, які отримує від людей.

До речі Як це важко, – вагітна Аліна Гросу вперше розповіла подробиці про свій стан

Аліна Гросу розповіла, що скоро вестиме мамський блог. Співачка ділитиметься з підписниками позитивними й проблемними моментами, з якими зараз зіштовхуються жінки.

Адже змогла завагітніти я не одразу, а тільки коли відпустила ситуацію та впоралася з усіма випробуваннями. Тримаю кулачки за кожну жінку, котра хоче дітей, але поки що не отримала своє щастя. Я вірю у вас усім серцем,

– зазначила Гросу.

До допису знаменитість прикипіла фрагмент кліпу на пісню "Жити на повну", яку записала разом з музикантом Don Maron, що приховує своє обличчя. Ймовірно, саме він є обранцем Аліни та батьком майбутньої дитини.

Що відомо про вагітність Аліни Гросу?