Епатажний шкіряний образ і нова зачіска: 63-річна Демі Мур кардинально змінила імідж

На Тижні моди в Мілані Демі Мур з'явилася в абсолютно новому образі, який миттєво привернув увагу публіки. 63-річна акторка підстригла короткий боб вище плечей.

Акторка завжди носила довге волосся, тому цей образ став справжньою несподіванкою. Про це написало видання People.

Нову зачіску для Демі Мур створив зірковий перукар Дімітріс Джаннетос, який раніше також працював з Джіджі Хадід, Амаль Клуні та Євою Лонгорією.

Це велика зміна для Демі – ми ніколи раніше не бачили її такою. Вона виглядає дуже круто, невимушено та сучасно. І це підкреслює її індивідуальність,

– зазначив стиліст по волоссю.

Свою сміливу зачіску для показу Gucci осінь-зима 2026 актриса доповнила шкіряним образом: чорна куртка, вузькі штани, великі окуляри, туфлі на підборах і чорна сумочка.

Для довідки! Демі Мур народилася як Деметрія Джин Гайнс. Акторством вона займається вже понад 45 років. Її знають як одну з головних актрис Голлівуду 1990-х завдяки ролям у фільмах: "Привид", "Непристойна пропозиція", "Стриптиз", "Солдат Джейн", як писало видання VOGUE. До того ж знаковими для акторки стали зйомки в стрічці "Субстанція", яка вийшла у 2024 році.

