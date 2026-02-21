Діти Степана Гіги вперше назвали причину смерті легендарного співака

Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року. Його родина мало коментувала причину смерті та подробиці про останні місяці народного артиста.

Однак 20 лютого Квітослава та Степан Гіга-молодший дали перше інтерв'ю, де розкрили подробиці. Розмова з дітьми Степана Гіги вийшла на ютуб-каналі ТСН Гламур.

Причиною смерті виконавця став цукровий діабет та інфекція, яку, на жаль, організм Степана Гіги не зміг подолати.

2 з половиною місяці ми боролися, ми намагалися, але сталося те, що сталося. Говорити про це важко, і згадувати, і пережити цей біль. Насправді не віриться дотепер, що все ж таки не змогли ми побороти цю хворобу,

– зізналася Квітослава Гіга.

Донька співака додала, що вони з молодшим братом Степаном до останнього були поруч із татом. Родина була оптимістично налаштована щодо одужання Степана Гіги. Вони багато спілкувалися, будували плани на майбутнє.

Ми були там біля нього в лікарні до останнього. Зайшли до нього. Ну, так сталося. Попросили нас вийти і все,

– пригадала Квітослава Гіга.

Вони зі Степаном додали, що підтримка одне одного допомогла їм пережити біль втрати.

Інтерв'ю з Квітославою та Степаном Гігою: дивіться відео онлайн

Що відомо про похорон Степана Гіги?