"Міс Україна" вимагає від СТБ повернути 5 тисяч доларів після скандальних заяв Цимбалюка
- Софія Шамія, учасниця "Холостяк-14", вимагає від СТБ повернути 5 тисяч доларів, які вона сплатила як штраф за те, що не попрощалася особисто з Тарасом Цимбалюком.
Учасниця проєкту "Холостяк-14" Софія Шамія покинула шоу за власним бажанням. Через це рішення їй довелося сплатити штраф телеканалу. Однак після останніх заяв Тараса Цимбалюка її думка щодо цього змінилась.
"Міс Україна 2023" відреагувала на перше інтерв'ю Тараса Цимбалюка після проєкту. Про це пише 24 Канал з посиланням на її сторінку у тредсі.
Уперше після участі в шоу Софія Шамія назвала причину штрафу. Як пояснила команда СТБ, дівчина була повинна сплатити 5 тисяч доларів, бо не попрощалась з Тарасом Цимбалюком особисто. Але версії змінювалися: потім їй сказали, що це оплата за додатковий знімальний день.
Цікаво й те, що Софія Шамія – єдина учасниця "Холостяка" за всі сезони, яка сплатила штраф.
Після інтерв'ю Тараса маю тільки одне прохання: СТБ та проєкт "Холостяк", поверніть мої 5 тисяч доларів! До Тараса в мене питань немає – це його вибір. Виходить, йому можна публічно говорити, що це був піар і що жодних почуттів не було. А мені піти, не попрощавшись, ні?
– написала "Міс Україна".
Модель додала, що сподівається, що більше жодна дівчина не візьме участі в шоу.
Раніше на інтерв'ю Тараса Цимбалюка також жорстко відреагувала Дар'я Романець на своїй сторінці в інстаграмі. Вона залишилась шокованою заявами Тараса, адже той казав їй особисто, що не грає на проєкті.
Що Тарас Цимбалюк розповів в інтерв'ю?
- Актор зізнався, що вирішив взяти участь у "Холостяку" у непростий період у житті та після розставання з дівчиною. Він хотів отримати новий досвід та певним чином вкластись у розвиток українського телебачення.
- Тарас Цимбалюк і Надін Головчук не змогли побудувати стосунки. За словами актора, він взагалі не відчув "метчу" з жодною з фіналісток. "Холостяк" сказав, що радився з продюсерами щодо того, хто має покинути проєкт. Адже йому було "абсолютно все одно".
- Для Тараса участь у "Холостяку" не минула без плюсів. Адже за шоу він отримав приблизно такий самий гонорар, який отримує за зйомки у повнометражному фільмі.