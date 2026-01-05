"Міс Україна" вимагає від СТБ повернути 5 тисяч доларів після скандальних заяв Цимбалюка

Учасниця проєкту "Холостяк-14" Софія Шамія покинула шоу за власним бажанням. Через це рішення їй довелося сплатити штраф телеканалу. Однак після останніх заяв Тараса Цимбалюка її думка щодо цього змінилась.

"Міс Україна 2023" відреагувала на перше інтерв'ю Тараса Цимбалюка після проєкту. Про це пише 24 Канал з посиланням на її сторінку у тредсі.

До слова Якби в мене було право говорити, – переможниця "Холостяка" збентежила заявою

Уперше після участі в шоу Софія Шамія назвала причину штрафу. Як пояснила команда СТБ, дівчина була повинна сплатити 5 тисяч доларів, бо не попрощалась з Тарасом Цимбалюком особисто. Але версії змінювалися: потім їй сказали, що це оплата за додатковий знімальний день.

Цікаво й те, що Софія Шамія – єдина учасниця "Холостяка" за всі сезони, яка сплатила штраф.

Після інтерв'ю Тараса маю тільки одне прохання: СТБ та проєкт "Холостяк", поверніть мої 5 тисяч доларів! До Тараса в мене питань немає – це його вибір. Виходить, йому можна публічно говорити, що це був піар і що жодних почуттів не було. А мені піти, не попрощавшись, ні?

– написала "Міс Україна".

Модель додала, що сподівається, що більше жодна дівчина не візьме участі в шоу.

Раніше на інтерв'ю Тараса Цимбалюка також жорстко відреагувала Дар'я Романець на своїй сторінці в інстаграмі. Вона залишилась шокованою заявами Тараса, адже той казав їй особисто, що не грає на проєкті.

Що Тарас Цимбалюк розповів в інтерв'ю?