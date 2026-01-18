Соліст хору "Гомін" пояснив, чому колектив відмовився від виступу на концерті "Кварталу 95"

У новорічну ніч на телебаченні транслювали концерт "Єдиного кварталу". До зйомок випуску був запрошений хор "Гомін" Львівського органного залу, проте незадовго до концерту колектив відмовився від участі.

Диригент "Гомону" пояснив причину такого рішення. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Пряма червона".

Не пропустіть Сиджу в дикій істериці, – співачка Кажанна зі скандалом розірвала співпрацю з лейблом Jerry Heil

Як виявилося, насамперед хор погодився виступити у новорічному випуску для того, щоб розширити свою аудиторію.

Нас би побачила велика кількість людей. Ми мали там співати максимально класичну хорову колядку,

– зазначив Вадим Яценко.

Водночас після того, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупційну махінацію у сфері енергетики, до якої був причетний Тимур Міндіч – раніше співвласник Студії "Квартал 95" – хор ухвалив рішення відмовитися від участі у концерті.

Коли спихнув цей корупційний скандал, то мені здається, варіантів не стало насправді. Ну це просто максимально логічно було,

– пояснив соліст "Гомону".

Інтерв'ю з Вадимом Яценком: дивіться відео онлайн

Для довідки! Учасники студії "Квартал 95" створили нову компанію під назвою "Квартал ЮА" без Тимура Міндіча. Серед власників компанії – Сергій Шефір, Ірина Пікалова, Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров та Олександр Пікалов.

Хто ще з зірок скасував виступ на новорічному концерті "Кварталу 95"?