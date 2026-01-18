Соліст хору "Гомін" пояснив, чому колектив відмовився від виступу на концерті "Кварталу 95"
- Хор "Гомін" відмовився від участі у концерті "Кварталу 95" через корупційний скандал, пов'язаний з колишнім співвласником студії.
- Крім хору, від участі в концерті також відмовилися співачки KOLA, Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік.
У новорічну ніч на телебаченні транслювали концерт "Єдиного кварталу". До зйомок випуску був запрошений хор "Гомін" Львівського органного залу, проте незадовго до концерту колектив відмовився від участі.
Диригент "Гомону" пояснив причину такого рішення. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Пряма червона".
Як виявилося, насамперед хор погодився виступити у новорічному випуску для того, щоб розширити свою аудиторію.
Нас би побачила велика кількість людей. Ми мали там співати максимально класичну хорову колядку,
– зазначив Вадим Яценко.
Водночас після того, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупційну махінацію у сфері енергетики, до якої був причетний Тимур Міндіч – раніше співвласник Студії "Квартал 95" – хор ухвалив рішення відмовитися від участі у концерті.
Коли спихнув цей корупційний скандал, то мені здається, варіантів не стало насправді. Ну це просто максимально логічно було,
– пояснив соліст "Гомону".
Інтерв'ю з Вадимом Яценком: дивіться відео онлайн
Для довідки! Учасники студії "Квартал 95" створили нову компанію під назвою "Квартал ЮА" без Тимура Міндіча. Серед власників компанії – Сергій Шефір, Ірина Пікалова, Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров та Олександр Пікалов.
Хто ще з зірок скасував виступ на новорічному концерті "Кварталу 95"?
- Співачки KOLA та Надя Дорофєєва, а також Дмитро Монатік, відмовилися від участі у концерті.
- Під час шоу гумористи "Кварталу 95" згадали про артистів, які не прийшли, розігравши сценку: Юрій Ткач запитав Євгена Кошового, чи через скандал "відвернулися всі наші друзі-артисти". Кошовий відповів: "По-перше, наші справжні друзі-артисти від нас не відмовилися, вони будуть. Ми їм дякуємо за підтримку. По-друге, "Квартал" був, є і буде".
- У новорічному концерті взяли участь Ірина Білик, Оля Полякова, гурти "Вхід у змінному взутті", АНТИТІЛА, DREVO, Мюслі UA і Дмитро Шуров (Pianoбой).