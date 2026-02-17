Христина Соловій придбала квартиру в Києві
- Христина Соловій придбала квартиру в Києві, де вона живе з 2016 року.
- Співачка називає її ідеальним простором для творчості.
Українська співачка Христина Соловій зізналась, що може офіційно називати себе киянкою. Адже нещодавно вона купила собі житло у столиці.
Христина Соловій в інтерв'ю "Наодинці з Гламуром" розповіла про важливу покупку. Вона поділилась, що постійно живе в Києві з 2016 року, тому це рішення було для неї логічним.
До слова Христина Соловій не виступатиме на концерті пам'яті Степана Гіги: співачка назвала причину
Можу сказати, що я киянка, бо придбала квартиру нещодавно,
– зізналась співачка.
Христина Соловій зазначила, що не хоче вдаватися у деталі, адже це стосується її особистого життя. Однак вона поділилась, що квартира стала її ідеальним простором для творчості.
"Я зараз працюю над альбомом, в якому дуже багато свободи. Такої Христини Соловій ви ще не бачили. Це було важливо, і, напевно тому я її так довго чекала і шукала. У мене там відбувається багато зустрічей з друзями, з відомими героями мого альбому. Я щаслива", – додала артистка.
Зазначимо, нещодавно квартиру придбали Віктор Павлік та Катерина Репяхова, про що розповіли на своїй сторінці в інстаграмі. Однак це помешкання буде не їм, а синові Михайлу. Коли житло облаштують, пара здаватиме його в оренду.
У яких помешканнях живуть зірки?
- Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська з чоловіком і доньками живе у двоповерховому будинку з великою кухнею, укриттям та городом.
- Світлана Тарабарова разом з сім'єю проживає в одноповерховому будинку на 160 квадратних метрів. Співачка придбала його 4 роки тому.
- Анатолій Анатоліч та Юла мешкають під Києвом. Подружжя купило власне житло у 2015 році за 150 тисяч доларів. Спершу його площа становила 150 квадратних метрів, але згодом пара добудувала терасу.