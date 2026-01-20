Кажанна після скандалу з лейблом Jerry Heil зробила несподівану заяву про тур Україною
- Співачка Кажанна заявила, що її концерти в українських містах не скасовуються, попри скандал з лейблом NOVA MUSIC, і вона обіцяє театралізоване шоу з живим звуком.
- Скандал між Кажанною та NOVA MUSIC виник через незадоволення умовами контракту, токсичну атмосферу та фінансові питання, внаслідок чого співпраця була достроково припинена шляхом позасудового врегулювання.
У мережі не вщухають обговорення скандалу між співачкою Кажанною та лейблом NOVA MUSIC. На тлі цього артистка заявляла, що не має бажання вести публічну діяльність чи писати музику.
Тепер вона вийшла з заявою про свої концерти. Про це Кажанна написала в інстаграмі.
Ще в грудні 2025 року стало відомо, що співачка вирушає у свій перший тур містами України. У лютому вона мала виступити в Києві, Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Одесі та інших містах. Кажанна заявила, що ці концерти не скасовуються.
Я мріяла про тур все своє життя і два роки до цього йшла. З мене цікаве театралізоване шоу, живий звук та багато емоцій,
– написала вона в сторіс.
Артистка додала, що кожен відвідувач стане її підтримкою.
Що відомо про скандал Кажанни та NOVA MUSIC?
- Співачка співпрацювала з лейблом з 2023 року.
- Днями вона заявила, що під час роботи стикнулася з токсичною атмосферою та отримала моральні травми. Кажанна назвала свій контракт "рабським" і поскаржилась на несвоєчасну виплату роялті. Вона повідомила, що значну частину роботи виконувала самостійно або з друзями, а доходи не відповідали обсягу її зусиль.
- Своєю чергою, NOVA MUSIC заявили, що завжди діяли у партнерському форматі, надавали попередні виплати на запит артистки та враховували їх під час нарахування роялті. Наразі залишилися неоплачені роялті лише за 3-й квартал 2025 року.
- Лейбл додав, що перший рік проєкт працював виключно на інвестиціях NOVA MUSIC та ще не вийшов у прибуток.
- На тлі скандалу команда достроково припинила співпрацю з виконавицею та обрала позасудовий шлях врегулювання конфлікту. Лейбл передав Кажанні усе: дистрибуцію бек-каталогу, частку прав на пісні, торгову марку, ютуб-канал та відео на ньому.