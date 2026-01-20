Кажанна після скандалу з лейблом Jerry Heil зробила несподівану заяву про тур Україною

У мережі не вщухають обговорення скандалу між співачкою Кажанною та лейблом NOVA MUSIC. На тлі цього артистка заявляла, що не має бажання вести публічну діяльність чи писати музику.

Тепер вона вийшла з заявою про свої концерти. Про це Кажанна написала в інстаграмі.

Ще в грудні 2025 року стало відомо, що співачка вирушає у свій перший тур містами України. У лютому вона мала виступити в Києві, Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Одесі та інших містах. Кажанна заявила, що ці концерти не скасовуються.

Я мріяла про тур все своє життя і два роки до цього йшла. З мене цікаве театралізоване шоу, живий звук та багато емоцій,

– написала вона в сторіс.

Артистка додала, що кожен відвідувач стане її підтримкою.

Кажанна розсекретила, чи відбудеться її концертний тур / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про скандал Кажанни та NOVA MUSIC?