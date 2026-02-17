Переможниця Нацвідбору-2026 зірвала голос під час виконання пісні Ridnym: "Треба одужати"
- LELÉKA під час сольного концерту в Києві зірвала голос через попередні проблеми після хвороби та виснажливу підготовку до Нацвідбору.
- Артистка перемогла на Нацвідборі-2026 з піснею Ridnym і представить Україну на Євробаченні у Відні в травні 2026 року.
16 лютого переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 дала сольний концерт у Києві. LELÉKA виступила в Caribbean Club, де виконала свій конкурсний трек Ridnym, з яким представити Україну на Євробаченні у Відні.
Під час виступу в одному з ключових моментів пісні, де потрібно було взяти високу ноту, співачка зірвала голос. Артистка розповіла, чому так сталося. Про це стало відомо з публікації музичного оглядача Романа Бутурлакіна в інстаграмі.
Не пропустіть На тлі гучного конфлікту з Брукліном: Вікторія Бекхем показала нові фото з дітьми та чоловіком
LELÉKA раніше говорила, що мала проблеми з голосом після хвороби й навіть працювала з фоніатром. Відновлення потребує часу та реабілітації, однак артистка продовжує активну концертну діяльність. До того ж періоду підготовки до Нацвідбору став для неї морально й фізично виснажливим. Сукупність цих чинників могла позначитися на звучанні артистки під час виступу.
Я ту ноту витягну. Мені просто треба одужати,
– наголосила LELÉKA.
Що відомо про перемогу LELÉKA на Нацвідборі-2026?
- Артистка виступила з ліричною піснею Ridnym про надію, внутрішню стійкість та оновлення. У треці поєднано англомовний та україномовний текст.
- У фіналі Національного відбору LELÉKA отримала найбільшу кількість балів як від журі, так і від глядачів.
- Артистка вже підписала договір з Суспільним для участі в Євробаченні-2026, офіційно ставши представницею України.
- Вже у травні вона представить нашу країну на пісенному конкурсі, який відбудеться у Відні на Wiener Stadthalle. LELÉKA виступить у другому півфіналі Євробачення-2026, який запланований на 14 травня.