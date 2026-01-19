Лейбл Jerry Heil відповів на звинувачення Кажанни щодо невиплати та звітності
- Лейбл NOVA MUSIC вирішив врегулювати конфлікт з Кажанною позасудовим шляхом, передавши їй права на дистрибуцію бек-каталогу, частку прав на пісні тощо, попри неприбутковість проєкту.
- Лейбл заявив, що всі оплати були здійснені, хоча іноді виникали затримки, і вони готові до прозорого врегулювання питання за допомогою юристів.
Лейбл NOVA MUSIC, засновниками якого є Jerry Heil і Тарас Себестянович зробив нову заяву щодо конфлікту з Кажанною. Представники компанії прокоментували звинувачення артистки у свій бік.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку NOVA MUSIC.
У NOVA MUSIC заявили, що з повагою ставляться до Кажанни, її творчості, репутації й двох років їхньої співпраці. Представники лейблу вважають діалог у соціальних мережах неконструктивним.
Команда вирішила врегулювати конфлікт у позасудовому порядку. 18 січня лейбл повідомив артистку, що передає їй дистрибуцію бек-каталогу, частку прав на пісні, які належали NOVA MUSIC, торгову марку, ютуб-канал з відео, попри "неприбутковість проєкту, чинний контракт та інші зобов'язання". Команда не має жодних претензій до Кажанни. Лейбл заявив, що співачка повідомлена про деталі ухваленого рішення.
Якщо у Кажанни залишилися будь-які питання, ми відкриті до їх оперативного обговорення та врегулювання у робочому порядку, якщо потрібно за участю представників. Лейбл налаштований на прозорий діалог і готовий надати всі необхідні роз’яснення з метою конструктивного вирішення ситуації,
– йдеться у дописі.
Команда NOVA MUSIC також прокоментувала останні публічні заяви Кажанни. Вони зазначили, що надали їй внутрішню звітність під час особистої зустрічі 29 грудня 2025 року, і додали, що були готові раніше представити відповідні документи в електронному форматі.
Врегулювання цього питання ведеться через юристів і обговорюється в листуванні з артисткою ще з 15 грудня 2025 року. Затримка у процесі сталася саме з боку другої сторони, оскільки звітність – це комерційна таємниця лейбла, ми просили укласти відповідний договір про нерозголошення,
– повідомили в NOVA MUSIC.
Станом на 29 грудня 2025 року всю рекламну та концертну діяльність Кажанні оплатили. У дописі наголошується, що це можуть підтвердити відповідні фінансові документи.
Чи могли виникати затримки з оплатами – так, в окремих випадках, однак усі оплати були здійснені. Кожна з них мала об’єктивні причини, про які артистку повідомляли. У разі виявлення Кажанною будь-яких розбіжностей у домовленостях, звітах або нарахуваннях, лейбл готовий оперативно відреагувати, надати необхідні роз’яснення та максимальне сприяння з метою мирного врегулювання питання,
– зазначив лейбл.
У NOVA MUSIC стверджують, що завжди йшли назустріч Кажанні, зокрема здійснювали попередні виплати на запит артистки, аби вона могла закрити особисті потреби.
Надалі такі суми коректно та прозоро враховувалися шляхом взаємозаліку з доходів відповідно до погоджених умов співпраці, зокрема під час нарахування роялті,
– пояснила команда.
Станом на 19 січня 2025 року лейбл повинен здійснити виплату роялті лише за 3 квартал 2025 року. За словами представників NOVA MUSIC, цим питанням займаються юристи, також його обговорюють в офіційному листуванні з Кажанною ще з грудня минулого року.
У зв’язку з затримкою артистці було додатково виплачено аванс. Ця процедура була погоджена з Кажанною,
– підсумував лейбл.
Що відомо про конфлікт Кажанни з лейблом NOVA MUSIC?
Днями Кажанна заявила, що пережила моральні травми за два роки з лейблом NOVA MUSIC. Артистка зізналась, що в неї не має бажання вести публічну діяльність та писати музику.
Згодом Кажана назвала контракт з лейблом Jerry Heil "рабським". Дівчина додала, що NOVA MUSIC не виплачує їй роялті й шантажує, щоб вона підписала нову угоду, яка її не влаштовує.
Пізніше лейбл достроково припинив співпрацю з Кажанною. За словами представників NOVA MUSIC, вони повністю фінансували проєкт і досі не вийшли у плюс.
Jerry Heil запевнила, що лейбл намагався створити для артистки максимально комфортні умови для роботи: не обмежував її творчо і не змушував працювати проти бажання.
Далі Кажанна заявила, що NOVA MUSIC не надав їй фінансову звітність. Крім того, співачка наголосила, що обсяги її роботи не відповідали отриманому доходу.