У мене є охорона, – MELOVIN відверто висловився про зрив концерту та розставання з нареченим

MELOVIN уперше за довгий час дав інтерв'ю. Співак прокоментував зрив концерту у Рівному та розставання з нареченим – військовим медиком Петром Злотею.

Подробицями MELOVIN поділився у програмі "Ближче до зірок", що виходить на ютуб-каналі телеканалу ТЕТ.

17 лютого невідомі зірвали концерт MELOVIN у Рівному, який мав відбутися у міському палаці культури "Текстильник". Вони прийшли з плакатами, на яких писало "Не за гей шлюби воюють герої", і вигукували гасла проти одностатевих стосунків. Річ у тім, що артист бісексуал і не приховує свою орієнтацію.

На місце події прибули правоохоронці, жодних сутичок чи інших правопорушень зафіксовано не було. Сам MELOVIN заявив, що ультраправа молодь уже не вперше зриває його концерти.

Виступ у Рівному скасували з міркувань безпеки, артист також не поїхав у тур іншими містами України. Він мав виступити у Луцьку, Тернополі, Житомирі, Чернігові та Білій Церкві.

Вони погрожували, що поб'ють глядачів у залі. Команда натиснула, що треба зупинити зараз усю цю історію. Вони зривають концерти, зривають допомогу, яка мала бути направлена цьогоріч батальйону "Айдар", яким ми неодноразово опікувалися. Хай це буде на їхній совісті,

– сказав MELOVIN.

Попри інцидент, співак планує новий тур 40 містами України. Він запевнив, що концерти відбудуться.

У мене є охорона. Моя команда також має почувати себе у комфортні, тому що якщо щось сиплеться на мене, то команда може потерпати. Тому зараз усе на серйозному рівні,

– зазначив артист.

Водночас хейт, погрози та переживання таки впливають на моральний стан MELOVIN. Восени минулого року він потрапив до психіатричної лікарні через важкий депресивний стан і генералізований тривожний розлад.

Я стресую, тому я на антидепресантах, у мене є лікар-психіатр. Я завжди намагаюся тримати себе в тонусі, адже маю бути тим маяком, який світить для інших у найтемніші часи,

– зізнався MELOVIN.

Коли артист проходив лікування у психіатричній лікарні, його підтримала Анна Трінчер. Співачка відправила колезі подарунки, сказала видалити соціальні мережі та нічого не читати.

Хоч ми й не спілкуємося кожного дня, для мене Аня – це близька людина. Якщо їй щось буде треба, я завжди той, хто візьме трубку о 4 ранку, о 2 ночі,

– наголосив співак.

MELOVIN також висловився про розрив з нареченим Петром Злотею.

Ніяких зрад не було. Те, як мене любила ця людина, – це було прекрасно. Ряд обставин, які не дали можливості продовжувати ці стосунки, залишаться між нами. Але це не пов'язано з будь-якою драмою, яку можна уявити. Я неймовірно вдячний Петру за весь цей час,

– запевнив він.

Що відомо про стосунки MELOVIN і Петра Злоті?