Додала до відеозвернення субтитри російською: Каменських укотре обурила мережу

Останнім часом ім'я Насті Каменських постійно фігурує у скандалах. Нещодавно співачка обурила мережу тим, що дублює свої дописи російською мовою, проте сьогодні вона опублікувала звернення українською.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Каменських. Артистка заявила, що в її житті починається новий етап, але деталями наразі не поділилась.

До теми Дублює пости російською: Настя Каменських знову вляпалася в скандал через мову

Настя Каменських зазначила, що останнім часом здебільшого створює контент іспанською. Вона додала, що це не випадково, адже з дитинства мріяла бути міжнародною артисткою, "співати й говорити зі світом різними мовами".

Я багато років роблю кроки в цьому напрямку. Іноді – впевнені, іноді – дуже обережні. Я пробувала, шукала форму, сумнівалася, зупинялася і знову починала. Були періоди, коли я просто не розуміла, як це реалізувати. Були моменти, коли я шукала себе, переживала складні почуття, губилася, страждала, жила чужими очікуваннями й власними страхами,

– сказала Каменських.

За словами артисти, лише зараз вона "дала собі внутрішній дозвіл спробувати прожити мрію по-справжньому".

NK відкриває нову сторінку свого життя. Без гучних обіцянок, просто з відкритим серцем, для всіх тих, хто захоче йти далі разом зі мною,

– додала вона.

Попри те, що звернення Каменських записала українською, до відео вона додала російські субтитри. Опис співачка також написала двома мовами, через що знову нарвалася на критику у коментарях:

"Навіщо знову субтитри російською?"

"А для кого російські субтитри?"

"Розчарування року. І заради чого це все? Збирали величезні зали, пісні, хіти, й отак все закінчується?"

"Бог з тою іспанською, але російський переклад?"

"Не розумію, навіщо субтитри російською. Для якої аудиторії? Настю, дуже любила вашу творчість, але потрібно визначитись, з ким ви, на двох стільцях довго не всидіти".

"Але ж можна поширювати українську культуру, мову, музику на весь світ, а не розчинити свою українську ідентичність в іспанському, чи московському, чи англійському світі. Це було б зараз на часі – у час війни, боротьби за виживання українського народу, піднесення української культури – поширити українське у світі. Я б дуже хотів бачити це від вас як від українки".

"Ніхто б не хейтив за іспанську, англійську, українську. Але саме рашиська, і субтитри зокрема, асоціюється з язиком окупантів і вбивць. Війна ще не закінчилась, а ви вже виправдовуєте це "язиком любви".

Настю Каменських розкритикували у мережі / Скриншоти з інстаграму

Настя Каменських продовжує співати російською