Додала до відеозвернення субтитри російською: Каменських укотре обурила мережу
- Настя Каменських опублікувала звернення українською мовою, але додала російські субтитри, що викликало критику в мережі.
- Співачка заявила, що починає новий етап у житті, вона прагне стати міжнародною артисткою.
Останнім часом ім'я Насті Каменських постійно фігурує у скандалах. Нещодавно співачка обурила мережу тим, що дублює свої дописи російською мовою, проте сьогодні вона опублікувала звернення українською.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Каменських. Артистка заявила, що в її житті починається новий етап, але деталями наразі не поділилась.
Настя Каменських зазначила, що останнім часом здебільшого створює контент іспанською. Вона додала, що це не випадково, адже з дитинства мріяла бути міжнародною артисткою, "співати й говорити зі світом різними мовами".
Я багато років роблю кроки в цьому напрямку. Іноді – впевнені, іноді – дуже обережні. Я пробувала, шукала форму, сумнівалася, зупинялася і знову починала. Були періоди, коли я просто не розуміла, як це реалізувати. Були моменти, коли я шукала себе, переживала складні почуття, губилася, страждала, жила чужими очікуваннями й власними страхами,
– сказала Каменських.
За словами артисти, лише зараз вона "дала собі внутрішній дозвіл спробувати прожити мрію по-справжньому".
NK відкриває нову сторінку свого життя. Без гучних обіцянок, просто з відкритим серцем, для всіх тих, хто захоче йти далі разом зі мною,
– додала вона.
Попри те, що звернення Каменських записала українською, до відео вона додала російські субтитри. Опис співачка також написала двома мовами, через що знову нарвалася на критику у коментарях:
- "Навіщо знову субтитри російською?"
- "А для кого російські субтитри?"
- "Розчарування року. І заради чого це все? Збирали величезні зали, пісні, хіти, й отак все закінчується?"
- "Бог з тою іспанською, але російський переклад?"
- "Не розумію, навіщо субтитри російською. Для якої аудиторії? Настю, дуже любила вашу творчість, але потрібно визначитись, з ким ви, на двох стільцях довго не всидіти".
- "Але ж можна поширювати українську культуру, мову, музику на весь світ, а не розчинити свою українську ідентичність в іспанському, чи московському, чи англійському світі. Це було б зараз на часі – у час війни, боротьби за виживання українського народу, піднесення української культури – поширити українське у світі. Я б дуже хотів бачити це від вас як від українки".
- "Ніхто б не хейтив за іспанську, англійську, українську. Але саме рашиська, і субтитри зокрема, асоціюється з язиком окупантів і вбивць. Війна ще не закінчилась, а ви вже виправдовуєте це "язиком любви".
Настю Каменських розкритикували у мережі / Скриншоти з інстаграму
Настя Каменських продовжує співати російською
Нагадаємо, що у серпні Настя Каменських їздила у тур США. У мережі з'явились відео з її виступу в Маямі, де звучали не лише україномовні пісні, але й російськомовні: "Красное вино", "Это моя ночь", "Попа как у Ким".
З публікою співачка також спілкувалася російською та навіть заявила, що "мова не має значення": "Не важливо, якого кольору у тебе шкіра. Не важливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміють усі. Ви знаєте, що це? Це любов. Яке найголовніше почуття у світі? Любов. Правда, Маямі?".
Після цього ювелірний бренд "Золотий Вік" розірвав співпрацю з Каменських. Вона була обличчям бренду з 2021 року. Сама ж Настя заявила, що підтримує рішення компанії.