Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Каменских. Артистка заявила, что в ее жизни начинается новый этап, но деталями пока не поделилась.

Настя Каменских отметила, что в последнее время в основном создает контент на испанском. Она добавила, что это не случайно, ведь с детства мечтала быть международной артисткой, "петь и говорить с миром на разных языках".

Я много лет делаю шаги в этом направлении. Иногда – уверенные, иногда – очень осторожные. Я пробовала, искала форму, сомневалась, останавливалась и снова начинала. Были периоды, когда я просто не понимала, как это реализовать. Были моменты, когда я искала себя, переживала сложные чувства, терялась, страдала, жила чужими ожиданиями и собственными страхами,

– сказала Каменских.

По словам артисты, лишь сейчас она "дала себе внутреннее разрешение попробовать прожить мечту по-настоящему".

NK открывает новую страницу своей жизни. Без громких обещаний, просто с открытым сердцем, для всех тех, кто захочет идти дальше вместе со мной,

– добавила она.

Несмотря на то, что обращение Каменских записала на украинском, к видео она добавила русские субтитры. Описание певица также написала на двух языках, из-за чего снова нарвалась на критику в комментариях:

"Зачем снова субтитры на русском?"

"А для кого русские субтитры?"

"Разочарование года. И ради чего это все? Собирали огромные залы, песни, хиты, и вот так все заканчивается?"

"Бог с тем испанским, но русский перевод?"

"Не понимаю, зачем субтитры на русском. Для какой аудитории? Настя, очень любила ваше творчество, но нужно определиться, с кем вы, на двух стульях долго не усидеть".

"Но ведь можно распространять украинскую культуру, язык, музыку на весь мир, а не растворить свою украинскую идентичность в испанском, или московском, или английском мире. Это было бы сейчас актуально – во время войны, борьбы за выживание украинского народа, подъема украинской культуры – распространить украинское в мире. Я бы очень хотел видеть это от вас как от украинки".

"Никто бы не хейтил за испанский, английский, украинский. Но именно рашиский, и субтитры в частности, ассоциируется с языком оккупантов и убийц. Война еще не закончилась, а вы уже оправдываете это "языком любви".

Настю Каменских раскритиковали в сети / Скриншоты из инстаграма

Настя Каменских продолжает петь на русском