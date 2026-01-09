Настя Каменських після кількох днів голодування опинилася в лікарні

Співачка Настя Каменських на початку 2026 року почала семиденне голодування для "перезавантаження організму". Вже через декілька днів своєї тижневої пригоди без їжі вона потрапила до лікарні.

Співачка опублікувала кадри під крапельницею та розповіла що саме з нею трапилося. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку NK.

Не пропустіть Було боляче, – переможниця "Холостяка" розкрила правду про те, чому вони розійшлися з Цимбалюком

Настя Каменських заявила, що опинилася в лікарні не через голод, а з іншої причини.

Ще наприкінці минулого року я сильно перенервувала, і це призвело до панічних атак, аритмії та до інших наслідків, які я зараз з'ясовую. Сьогодні це мене наздогнало. Не хочу скаржитися. Знаю, що з усім упораюсь,

– написала знаменитість.

Водночас медики порадили Каменських припинити голодування, щоби були сили впоратися з поточним станом.

У результаті у мене вийшло майже чотири з половиною дні практики. Звичайно, я засмутилася, що не довела справу до кінця, але я довіряю Всесвіту. Меню на сьогодні – персиковий сік та тарілка пісного овочевого супу. Вихід має бути дуже м'яким,

– написала співачка.

Варто звернути увагу: для відео NK записала озвучку та додала субтитри іспанською мовою, тоді як допис опублікувала російською. І це виглядає щонайменше дивно. Адже зовсім нещодавно співачку вже критикували в мережі за дублювання постів мовою окупантів, а тепер Настя Каменських, схоже, взагалі вирішила не використовувати українську мову у своєму інстаграмі.

У такий спосіб артистка вкотре підтвердила свої попередні заяви про те, що мова "не має значення". Однак для значної частини українців сьогодні очевидно: підтримка української мови – це не лише особистий вибір, а й свідоме громадянське рішення, особливо коли йдеться про публічних людей із великою аудиторією.

Чому Настя Каменських вирішила тиждень голодувати?