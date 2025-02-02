Klavdia Petrivna показала пісню, з якою хотіла піти на Євробачення-2025
- Українська співачка Klavdia Petrivna опублікувала уривок пісні, з якою планувала виступити на Нацвідборі на Євробачення-2025.
- Більшість прихильників позитивно оцінили пісню.
Українська виконавиця Klavdia Petrivna опублікувала уривок пісні, з якою планувала виступити на Нацвідборі на Євробачення. У мережі діляться відгуками про трек.
Напередодні Нацвідбору-2025 у мережі ходили чутки про те, що Klavdia Petrivna братиме участь у пісенному конкурсі. Співачка зізналась, що справді хотіла піти на Євробачення. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм артистки.
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Klavdia Petrivna опублікувала уривок нової пісні, яку, ймовірно, подавала на український Нацвідбір. Співачка наразі не оголосила назву треку.
Пісня, з якою хотіла піти на Євробачення,
– написала виконавиця.
Klavdia Petrivna показала уривок пісні для Євробачення: відео
Більшість прихильників позитивно відреагували на пісню й поділилися своїми враженнями.
- "Бляха, як класно! Треба було йти";
- "Вау! Нарешті нова пісня";
- "Тут немає, що сказати, тільки слухати 25/8";
- "Пісня розірвала б все Євробачення";
- "Я хоче ще почути шматочок цієї пісні".
Нагадаємо, перед оголошенням лонглиста у мережі з'явилися чутки, що Klavdia Petrivna братиме участь у Нацвідборі. Тоді різні ведучі та артисти оцінювали шанси виконавиці на пісенному конкурсі:
- Солоха поставила під сумнів Klavdia Petrivna й сказала, що у співачки "мінімальна харизма";
- Ведучий Андрій Чорновіл заявив, що йому не цікава кандидатура Klavdia Petrivna для Євробачення-2025;
- Продюсер Володимир Завадюк сказав, що Євробачення було б хорошим кроком для артистки.