Син Дмитра Коляденка зізнався, як отримав бронь від мобілізації
- Пилип Коляденко викладає музичне мистецтво в київській школі та має бронювання від мобілізації.
- Раніше він читав лекції в університетах культури та імені Тараса Шевченка.
Пилип Коляденко розповів, що викладає музичне мистецтво в одній із київських шкіл, що розташована у Печерському районі. Так, уже два роки музикант має бронювання від мобілізації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Ранок у великому місті". Журналістка поспілкувалася з сином Дмитра Коляденка на церемонії нагородження премії Megogo Music Awards 2025.
Запрошення до викладання в Новопечерку (ймовірно, йдеться про Новопечерську школу – 24 Канал) для мене було відкриттям і радістю, але до цього я читав лекції в університеті культури, у Шевченка, який закінчив – трішки за іншим направленням, тому що я журналіст,
– розповів Пилип Коляденко.
Для довідки! Музикант говорить про Київський університет культури та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
До речі, раніше в інтерв'ю Раміні Есхакзай співачка FIЇNKA зізналась, що її чоловік, актор Юрій Вихованець, має бронювання від мобілізації. Річ у тім, що він працює в Івано-Франківському драмтеатрі.
Коротко про Пилипа Коляденка
Пилип народився у Сумах у сім'ї хореографів Дмитра та Олени Коляденко.
Попри те, що хлопець ріс у творчій сім'ї, після школи він вирішив вступити на факультет журналістики.
Проте своє життя Коляденко таки пов'язав з музикою. У 2012 році разом зі Дмитром Каднаєм заснував гурт KADNAY. Пилип також створив творчий проєкт Phil It.
Музикант розповідав, що таємно одружився під час пандемії коронавірусу. Дружина Коляденка – перукарка з Узбекистану Нодіра Тураджанова.