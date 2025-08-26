Теперь же апелляционный суд в Берлине признал 16-летнего подростка виновным в причастности к подготовке теракта. Стало известно, какой приговор ему вынесли. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Al Arabiya English

Подсудимому назначили условный срок 1,5 года по закону для несовершеннолетних за поддержку террористической деятельности. Парень признал свою вину.

Суд сообщил, что подросток под влиянием онлайн-пропаганды ИГИЛ помогал другому человеку готовить теракт: прислал видео с инструкциями, как сделать бомбу и познакомил его с членом ИГИЛ.

Сейчас это решение еще не окончательное.

Напомним, что главным подозреваемым по делу является 19-летний исламист. В его доме во время обыска нашли химикаты для взрывчатки, оружие и пропагандистские материалы ИГИЛ. Задержанный признал, что планировал нападение, однако впоследствии отозвал признание. В частности, его адвокат Ина-Кристин Стиглиц заявила, что ее клиент не поддерживает террористическую организацию ИГИЛ и не планировал теракт.