Тепер же апеляційний суд у Берліні визнав 16-річного підлітка винним у причетності до підготовки теракту. Стало відомо, який вирок йому винесли. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Al Arabiya English

Підсудному призначили умовний термін 1,5 року за законом для неповнолітніх за підтримку терористичної діяльності. Хлопець визнав свою провину.

Суд повідомив, що підліток під впливом онлайн-пропаганди ІДІЛ допомагав іншій людині готувати теракт: надіслав відео з інструкціями, як зробити бомбу та познайомив її з членом ІДІЛ.

Наразі це рішення ще не остаточне.

Нагадаємо, що головним підозрюваним у справі є 19-річний ісламіст. У його будинку під час обшуку знайшли хімікати для вибухівки, зброю та пропагандистські матеріали ІДІЛ. Затриманий визнав, що планував напад, проте згодом відкликав зізнання. Зокрема, його адвокатка Іна-Крістін Стігліц заявила, що її клієнт не підтримує терористичну організацію ІДІЛ і не планував теракт.