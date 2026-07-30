Александр Рудинский поделился подробностями съемок нового проекта Netflix во вселенной "Гандам" в программе "Наедине с Гламуром". Во время работы в Австралии он не только пересекался с голливудскими звездами, но и успел подружиться со многими коллегами.

Актер вспомнил, что атмосфера на площадке была очень легкой и непринужденной. По его словам, съемочная команда быстро стала для него почти своей.

Съемки длились два месяца, а среди партнеров Рудинского были Сидни Свини, Джейсон Айзекс, Ноа Сентинео и Джейвон Уолтон из сериала "Эйфория". Актер признался, что совсем не нервничал на съемочной площадке, потому что коллеги еще до начала работы успели познакомиться и подружиться.

Замечательная поездка, два месяца длились съемки в Австралии, шикарный кастинг, там Сидни Свини, Джейсон Айзекс, Ноа Сентинео. У меня появилось много друзей. Там был Джейвон Уолтон из сериала "Эйфория". Мы очень сдружились. Я не нервничал. Там был такой дружный коллектив! Мы познакомились заранее, подружились еще до начала съемок, и потом как-то стало легче. У нас были свои беседы, после каждого съемочного дня мы придумывали, чем заняться,

– рассказал Александр Рудинский.

Рудинский также рассказал, что учил иностранных коллег говорить по-украински. В частности, Сидни Свини, по его словам, уже может сказать: "Привет, меня зовут Сидни".

Сидни Свини – простая, обычная девушка в футболке и кедах. Она очень приветливая, была без макияжа. Вот простой человек! Научил ее говорить: "Привет, меня зовут Сидни". Я многих там научил говорить по-украински какие-то базовые вещи,

– поделился впечатлениями актер.

Сидни Свини / Getty Images

Отдельно артист отметил, что его иностранные коллеги оставляли автографы на память, чтобы он впоследствии мог разыграть их на аукционах в пользу ВСУ. А Джейсон Айзекс на сценарии даже написал: "Слава Украине!".

Недавно Александр Рудинский отмечал 30-летие. По этому случаю 24 Канал собрал несколько фильмов и сериалов с участием актера, а также показал архивные фото из детства.