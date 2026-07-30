Олександр Рудинський поділився подробицями зйомок нового проєкту Netflix у всесвіті "Ґандам" на проєкті "Наодинці з Гламуром". Під час роботи в Австралії він не лише перетинався з голлівудськими зірками, а й встиг подружитися з багатьма колегами.

Актор пригадав, що атмосфера на майданчику була дуже легкою і невимушеною. За його словами, знімальна команда швидко стала для нього майже своєю.

Знімання тривали два місяці, а серед партнерів Рудинського були Сідні Свіні, Джейсон Айзекс, Ноа Сентінео та Джейвон Волтон із серіалу "Ейфорія". Актор зізнався, що зовсім не нервував на майданчику, бо колеги ще до старту роботи встигли познайомитися і здружитися.

Чудова поїздка, два місяці тривали знімання в Австралії, шикарний кастинг, там Сідні Свіні, Джейсон Айзекс, Ноа Сентінео. Багато у мене друзів з’явилось. Там Джейвон Волтон із серіалу "Ейфорія". Ми дуже здружились. Я не нервував. Там настільки був дружній колектив! Ми познайомились завчасно, ми здружились перед стартом знімального періоду, а вже потім якось легше було. У нас була своя бесіда, ми після кожного знімального дня вигадували, чим займатися,

– розповів Олександр Рудинський.

Рудинський також розповів, що вчив іноземних колег говорити українською. Зокрема, Сідні Свіні, за його словами, вже може сказати: "Привіт, мене звати Сідні".

Сідні Свіні – проста, звичайна дівчина у футболці та кедах. Вона дуже привітна, була без макіяжу. От проста людина! Навчив її говорити: "Привіт, мене звати Сідні". Я багатьох там навчив говорити українською якісь базові речі,

– поділився враженнями актор.

Сідні Свіні / Getty Images

Окремо артист зазначив, що його іноземні колеги залишали автографи на пам'ять, аби він згодом міг розіграти їх на аукціонах на потреби ЗСУ. А Джейсон Айзекс на сценарії навіть написав: "Слава Україні!".

Нещодавно Олександр Рудинський святкував 30-річчя. З цієї нагоди 24 Канал зібрав кілька стрічок і серіалів за участю актора, а також показав архівні фото з дитинства.