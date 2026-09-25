Утро для Алины и ее 8-летнего сына Артура началось с мощного взрыва, который прогремел еще до объявления воздушной тревоги. Блогерша в своих инстаграм-сторисах призналась, что звук был настолько громким, что они были уверены – вражеский дрон попал именно в их дом. Впоследствии выяснилось, что удар пришелся по соседнему зданию, расположенному совсем рядом.

Тревоги даже не было. Вот такое у нас утро – очень неприятное. Это просто ужас. Вот это наша квартира – последняя. Вот край дома, и сразу же этот дом. У нас уже было ощущение, что это попало в наш многоэтажник. Проснулись от взрыва,

– рассказала потрясенная Шаманская.

Алина Шаманская с сыном / фото из инстаграма

На опубликованных кадрах слышно, как маленький Артур напоминает маме ее же слова о том, что их дом якобы наиболее защищен. Алина с горечью признала, что и сама искренне в это верила. Звезда добавила, что так близко к их дому прилетов еще никогда не было.

Алина Шаманская о ракете / фото из инстаграма

Последствия этой атаки в Печерском районе оказались трагическими. В результате попадания дрона в соседнее многоэтажное здание погиб 14-летний подросток, еще что-то вроде семи человек получили ранения.

Погиб мальчик / скриншот из видео

На фоне постоянной опасности и длительных воздушных тревог блогерша также рассказала о реалиях обучения своего сына. Алина каждое утро отводит Артура в школу, где учебный процесс организован непосредственно в укрытии. По ее словам, из-за угроз дети вынуждены проводить под землей весь учебный день, не имея возможности подняться в классы.