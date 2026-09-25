Ранок для Аліни та її 8-річного сина Артура почався з потужного вибуху, який пролунав ще до оголошення повітряної тривоги. Блогерка у своїх інстаграм-сторіс зізналася, що звук був настільки гучним, що вони були впевнені – ворожий безпілотник влучив саме в їхню оселю. Згодом з'ясувалося, що удар прийшовся на сусідню будівлю, яка розташована дуже близько.

Тривоги навіть не було. Ось такий у нас ранок – дуже неприємний. Це просто жах. Ось це наша квартира – остання. Ось край будинку, і одразу вже цей будинок. У нас було вже відчуття, що це потрапило в нашу багатоповерхівку. Прокинулись від вибуху,

– розповіла шокована Шаманська.

Аліна Шаманська з сином / фото з інстаграму

На опублікованих кадрах чути, як маленький Артур нагадує мамі її ж слова про те, що їхній дім нібито найбільш захищений. Аліна з гіркотою визнала, що й сама щиро в це вірила. Зірка додала, що так близько до їхнього житла прильотів ще ніколи не було.

Аліна Шаманська про приліт / фото з інстаграму

Наслідки цієї атаки в Печерському районі виявилися трагічними. Внаслідок влучання дрона в сусідню багатоповерхівку загинув 14-річний хлопець, ще щонайменше семеро людей отримали поранення.

Загинув хлопчик / скриншот з відео

На тлі постійної небезпеки та тривалих повітряних тривог блогерка також розповіла про реалії навчання свого сина. Аліна щоранку відводить Артура до школи, де навчальний процес організовано безпосередньо в укритті. За її словами, через загрози діти змушені проводити під землею весь навчальний день, не маючи змоги піднятися в класи.



