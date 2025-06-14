Настоящее имя артисты – Алена Савраненко, и родом она из Кировоградской области. Когда девушке исполнилось 13 лет, ее семья переехала в поселок городского типа Барышевка, что на Киевщине. И уже в 15 лет alyona alyona пошла на первую работу. Каким был путь реперки к популярности, что известно о личной жизни и где она сейчас живет, узнавайте в материале Show24.

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От коллекторской компании до звезды рэпа

На первой работе alyona alyona продавала сумки и обувь на Троещинском рынке в Киеве. Впоследствии судьба занесла рэперку в коллекторскую компанию, где в ее обязанности входило звонить должникам и "требовать" от них вернуть деньги, используя моральное давление. Но в этой фирме девушка продержалась лишь три месяца.

Позже исполнительница получила два высших образования, по специальности она – психолог и педагог. Сначала она оказывала психологическую поддержку тем, кто в этом нуждался, а потом устроилась воспитательницей в детский сад.

Alyona Alyona работала в детском саду / Фото из инстаграма звезды

И все же девушка нашла свое призвание в музыке. В 2018 году сеть взорвал трек "Рыбки", который принес ей первую славу.

alyona alyona – "Рыбки": смотрите видео онлайн

После первого успеха рэперша начала интенсивнее работать над певческой карьерой. К примеру, в 2019 году вышел дебютный альбом под названием "Пушка", а американское издание Vogue даже назвало исполнительницу самой неожиданной звездой рэпа.

Возможно, не все знают, но alyona alyona является автором трека "Вільна", который исполняют Юлия Санина и Тина Кароль.

В 2020 году alyona alyona в сотрудничестве с Иваном Клименко запустила музыкальный лейбл ENKO. Но в октябре прошлого года стало известно о том, что рэперша начала самостоятельный путь.

alyona alyona стала независимым артистом / Скриншот из инстаграма

В 2021 году исполнительница выпустила 11 треков, записанных с самыми популярными звездами украинского шоу-бизнеса: MONATIK, группа Kalush, OTOY, KRUTЬ, и создала коллаборации с другими селебрети.

За два года alyona alyona начала сотрудничество со Spotify, а фото украинки появилось на билборде на Times Square в Нью-Йорке.

Alyona Alyona на билборде на Times Square в Нью-Йорке / Фото из инстаграма рэперши

Евровидение-2024

Некоторое время alyona alyona и Jerry Heil сотрудничали. Однажды девушки решили объединиться в дуэт и заявили о себе на Нацотборе на Евровидение. Они одержали победу и отправились в Швецию, где проходил певческий конкурс.

Представительницы Украины выступали с треком Teresa & Maria.

alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

По результатам голосования наша страна заняла 3 место, в то же время победу на песенном конкурсе одержали представители Швейцарии Nemo.

Личная жизнь

Как известно, примерно год рэперша встречалась с тиктокером Денисом, которого публика знает под псевдонимом YOXDEN. И через некоторое время alyona alyona объявила о завершении этих отношений, не объясняя причины.

Сегодня же сердце рэперши занято. Ее бойфрендом является музыкант Владимир – более известный как диджей и продюсер VovKING. Он в музыкальной сфере еще с 2010 года. Девушка признавалась, что новые отношения трансформировали ее: она полюбила готовить, заниматься садоводством.

Alyona Alyona также поделилась, что во время полномасштабной войны она не планирует устраивать свадьбу или жениться на любимом. По ее мнению, это сейчас не ко времени, а важнее работа на победу страны.

Такие личные планы мы немножко отложили. Мы наслаждаемся этими днями, что мы вместе. Мы можем спокойно назвать друг друга мужем и женой. И живем, работая на победу. А дальше, возможно, в день победы РАГС или Дия снова лопнет от количества поданных заявлений. Вот тогда я пойму, что можно,

– призналась alyona alyona.

И все же в течение следующих семи лет реперка мечтает стать мамой для двух детей. Сначала она хочет приобрести собственное жилье на Ивано-Франковщине.

Артистка также работает над внутренним состоянием. Она прошла курс антидепрессантов на фоне затяжной депрессии, поэтому сейчас решила серьезно взяться за вес и здоровье.

Alyona Alyona / Фото из инстаграма рэперши

Сейчас начну фигурой заниматься, потому что беременность – это плюс 15-20 килограмм, будет трудно. И я принимала антидепрессанты, до которых похудела, а после них снова набрала,

– подытожила alyona alyona.

Переезд из столицы в село

Примерно год назад артистка решила переехать из Киева в Выгоду, что на Ивано-Франковщине. Там она живет со своим возлюбленным. По словам исполнительницы, природа приносит ей настоящее счастье.

Кроме того, избранник певицы родом из этого села.

"Когда я приехала в гости и увидела этот покой, природу и тишину. Тем более мои хобби, рыбалку и поход по грибы, я там могу реализовать. Я очень счастлива, что это такой край. Это родина Ивана Франко. Там другие люди и язык. Мне там спокойно, езжу туда восстанавливаться", – призналась звезда.

Жизнь в селе обходится alyona alyona в разы дешевле, чем это было в Киеве. В месяц реперка тратит около двух тысяч долларов, если проживает в Выгоде.

Где сейчас alyona alyona alyona

Сейчас звезда находится в гастрольном туре за рубежом. На днях у нее вышла новая песня "Там, де немає людей".

alyona alyona – "Там, де немає людей": смотрите видео онлайн

Недавно у рэперши интересовались, хотела бы снова отправиться на Евровидение. Однако звезда призналась, что она попробовала бы себя в роли продюсера, но не участника.

А знали ли вы об украинских артистах, которые никогда не поедут на Евровидение.