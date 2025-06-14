Справжнє ім'я артисти – Альона Савраненко, й родом вона з Кіровоградської області. Коли дівчині виповнилось 13 років, її родина переїхала до селища міського типу Баришівка, що на Київщині. І вже у 15 років alyona alyona пішла на першу роботу. Яким був шлях реперки до популярності, що відомо про особисте життя та де вона зараз живе, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

Читайте також Як сьогодні живе заслужений артист України Ігор Богдан, якому діагностували рак шкіри

На першій роботі alyona alyona продавала сумки та взуття на троєщинському ринку у Києві. Згодом доля занесла реперку до колекторської компанії, де в її обов'язки входило дзвонити боржникам і "вимагати" від них повернути гроші, використовуючи моральний тиск. Та у цій фірмі дівчина протрималась лиш три місяці.

Пізніше виконавиця здобула дві вищі освіти, за фахом вона – психологиня та педагог. Спершу вона надавала психологічну підтримку тим, хто цього потребував, а тоді влаштувалась вихователькою у дитячий садок.

Alyona Alyona працювала в дитячому садочкуAlyona Alyona працювала в дитячому садочку / Фото з інстаграму зірки

Та все ж дівчина знайшла своє покликання у музиці. У 2018 році мережу підірвав трек "Рибки", який приніс їй першу славу.

alyona alyona – "Рибки": дивіться відео онлайн

Після першого успіху реперка почала інтенсивніше працювати над співочою кар'єрою. До прикладу, у 2019 році вийшов дебютний альбом під назвою "Пушка", а американське видання Vogue навіть назвало виконавицю найнесподіванішою зіркою репу.

Можливо, не всі знають, але alyona alyona є авторкою треку "Вільна", який виконують Юлія Саніна та Тіна Кароль.

У 2020 році alyona alyona у співпраці з Іваном Клименком запустила музичний лейбл ENKO. Та у жовтні минулого року стало відомо про те, що реперка розпочала самостійний шлях.

alyona alyona стала незалежним артистомalyona alyona стала незалежним артистом / Скриншот з інстаграму

У 2021 році виконавиця випустила 11 треків, записаних із найпопулярнішими зірками українського шоубізу: MONATIK, гурт Kalush, OTOY, KRUTЬ, та створила колаборації з іншими селебреті.

За два роки alyona alyona почала співпрацю зі Spotify, а фото українки з'явилося на білборді на Times Square у Нью-Йорку.

Alyona Alyona на білборді на Times Square у Нью-ЙоркуAlyona Alyona на білборді на Times Square у Нью-Йорку / Фото з інстаграму реперки

Певний час alyona alyona та Jerry Heil співпрацювали. Одного разу дівчата вирішили об'єднатись у дует і заявили про себе на Нацвідборі на Євробачення. Вони здобули перемогу й вирушили до Швеції, де проходив співочий конкурс.

Представниці України виступали з треком Teresa & Maria.

alyona alyona й Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

За результатами голосування наша країна посіла 3 місце, водночас перемогу на пісенному конкурсі здобули представники Швейцарії Nemo.

Як відомо, приблизно рік реперка зустрічалась з тіктокером Денисом, якого публіка знає під псевдонімом YOXDEN. Та за деякий час alyona alyona оголосила про завершення цих стосунків, не пояснюючи причини.

Сьогодні ж серце реперки зайняте. Її бойфрендом є музикант Володимир – більш відомий як діджей та продюсер VovKING. Він у музичній сфері ще з 2010 року. Дівчина зізнавалась, що нові стосунки трансформували її: вона полюбила готувати, займатися садівництвом.

Alyona Alyona також поділилась, що у час повномасштабної війни вона не планує влаштовувати весілля чи одружуватися з коханим. На її думку, це зараз не на часі, а важливішим є робота на перемогу країни.

Такі особисті плани ми трошки відклали. Ми насолоджуємося цими днями, що ми разом. Ми можемо спокійно назвати один одного чоловіком і дружиною. І живемо, працюючи на перемогу. А далі, можливо, в день перемоги РАЦС або Дія знову лусне від кількості поданих заяв. От тоді я зрозумію, що можна,
– зізналась alyona alyona.

Та все ж протягом наступних семи років реперка мріє стати мамою для двох дітей. Спершу вона хоче придбати власне житло на Івано-Франківщині.

Артистка також працює над внутрішнім станом. Вона пройшла курс антидепресантів на тлі затяжної депресії, тому зараз вирішила серйозно взятися за вагу та здоров'я.

Alyona AlyonaAlyona Alyona / Фото з інстаграму реперки

Зараз почну фігурою займатися, бо вагітність – це плюс 15-20 кілограм, буде важко. І я вживала антидепресанти, до яких схудла, а після них знову набрала,
– підсумувала alyona alyona.

Приблизно рік тому артистка вирішила переїхати з Києва до Вигоди, що на Івано-Франківщині. Там вона живе зі своїм коханим. За словами виконавиці, природа приносить їй справжнє щастя.

Крім того, обранець співачки родом із цього села.

"Коли я приїхала в гості й побачила цей спокій, природу і тишу. Тим паче мої хобі, рибалку й похід по гриби, я там можу реалізувати. Я дуже щаслива, що це такий край. Це батьківщина Івана Франка. Там інші люди й мова. Мені там спокійно, їжджу туди відновлюватися", – зізналась зірка.

Життя у селі обходиться alyona alyona в рази дешевше, ніж це було у Києві. У місяць реперка витрачає близько двох тисяч доларів, якщо проживає у Вигоді.

Зараз зірка перебуває у гастрольному турі за кордоном. Днями у неї вийшла нова пісня "Там, де немає людей".

alyona alyona – "Там, де немає людей": дивіться відео онлайн

Нещодавно у реперки цікавились, чи хотіла б знову вирушити на Євробачення. Однак зірка зізналась, що вона спробувала б себе у ролі продюсера, але не учасника.

А чи знали ви про українських артистів, які ніколи не поїдуть на Євробачення.