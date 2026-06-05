Подробностями Пустовит поделилась в интервью Маше Ефросининой.

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Анастасия Пустовит вспомнила, что узнала о том, что Владимир Зеленский будет награждать ее орденом "За заслуги" III степени от своего коллеги и военного Евгения Григорьева.

Когда я открыла ссылку, то не поверила. Я подумала, что это какая-то ошибка. Мне было приятно, я обрадовалась. Потом мне стало страшно. У меня была палитра эмоций,

– рассказала она.

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До войны актриса хотела наград и признания, в частности за свою актерскую работу, а сейчас ситуация изменилась.

Для меня награда – это ответственность, дополнительный багаж ответственности. Орден "За заслуги", и у меня вопрос к себе: "За какие заслуги?", меня представляют как актрису. Если бы за волонтерские (заслуги – 24 Канал), я, возможно, могла бы это как-то примерить,

– объяснила Пустовит.

Анастасия рассказала, что до начала полномасштабного вторжения идентифицировала себя только как актриса. После 24 февраля 2022 года девушка начала активно заниматься волонтерской деятельностью.

Потому что, в моем понимании, актерская профессия на момент полномасштабного вторжения... Я не знаю, что надо сделать, чтобы она принесла пользу стране. Для меня волонтерство было той штукой, которая помогает твоей стране победить в этой войне. Я начала идентифицировать себя больше как волонтер,

– добавила актриса.

Как вспоминает Пустовит, позже она выгорела и вернулась к актерству, чтобы "почувствовать опору".

И вдруг вот этот орден. И у меня растерянность: за что мне его дали? За актерство, за волонтерство? Это всегда большая ответственность, особенно сейчас во время войны, – получать орден "За заслуги". Хотя я понимаю, что это больше гражданская награда,

– отметила Анастасия.

Актриса призналась, что ей было приятно получать награду от Владимира Зеленского, но в то же время девушка понимает, что на ее плечи теперь легла большая ответственность.

Ты должна понимать, что ты должна соответствовать тем наградам, которые тебе дают. Ты не можешь снять с себя любую ответственность и сказать: "Ну, я просто актриса". Это уже так не работает,

– подчеркнула она.

Интервью с Анастасией Пустовит: смотрите видео онлайн

Кого еще наградил Владимир Зеленский?

Кроме Анастасии Пустовит, президент Украины вручил орден "За заслуги" III степени участнику группы "Курган & Agregat" Рамилю Насирову. Василий Байдак, Сергей Стерненко и Ирина Федишин получили награду "Золотое сердце".