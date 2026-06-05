Подробицями Пустовіт поділилась в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

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Анастасія Пустовіт пригадала, що дізналась про те, що Володимир Зеленський нагороджуватиме її орденом "За заслуги" III ступеня від свого колеги та військового Євгена Григор'єва.

Коли я відкрила посилання, то не повірила. Я подумала, що це якась помилка. Мені було приємно, я зраділа. Потім мені стало страшно. У мене була палітра емоцій,

– розповіла вона.

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До війни акторка хотіла нагород і визнання, зокрема за свою акторську роботу, а зараз ситуація змінилась.

Для мене нагорода – це відповідальність, додатковий багаж відповідальності. Орден "За заслуги", і в мене питання до себе: "За які заслуги?", мене представляють як акторку. Якби за волонтерські (заслуги – 24 Канал), я, можливо, могла б це якось приміряти,

– пояснила Пустовіт.

Анастасія розповіла, що до початку повномасштабного вторгнення ідентифікувала себе лише як акторка. Після 24 лютого 2022 року дівчина почала активно займатися волонтерською діяльністю.

Тому що, у моєму розумінні, акторська професія на момент повномасштабного вторгнення… Я не знаю, що треба зробити, щоб вона принесла користь країні. Для мене волонтерство було тією штукою, яка допомагає твоїй країні перемогти в цій війні. Я почала ідентифікувати себе більше як волонтерка,

– додала акторка.

Як згадує Пустовіт, пізніше вона вигоріла і повернулась до акторства, щоб "відчути опору".

І раптом ось цей орден. І в мене розгубленість: за що мені його дали? За акторство, за волонтерство? Це завжди велика відповідальність, особливо зараз під час війни, – отримувати орден "За заслуги". Хоча я розумію, що це більше цивільна нагорода,

– зазначила Анастасія.

Акторка зізналась, що їй було приємно отримувати нагороду від Володимира Зеленського, але водночас дівчина розуміє, що на її плечі тепер лягла більша відповідальність.

Ти маєш розуміти, що ти маєш відповідати тим нагородам, які тобі дають. Ти не можеш зняти з себе будь-яку відповідальність і сказати: "Ну, я просто акторка". Це вже так не працює,

– наголосила вона.

Інтерв'ю з Анастасією Пустовіт: дивіться відео онлайн

Кого ще нагородив Володимир Зеленський?

Окрім Анастасії Пустовіт, президент України вручив орден "За заслуги" III ступеня учаснику гурту "Курган & Agregat" Рамілю Насірову. Василь Байдак, Сергій Стерненко та Ірина Федишин отримали відзнаку "Золоте серце".