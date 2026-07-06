В социальных сетях начала распространяться публикация, авторы которой раскритиковали ведущего. В тексте отмечалось, что Бедняков в 25 лет якобы приобрел новый автомобиль Mercedes за 7 миллионов гривен, да еще и недавно получил государственную награду от президента.

Кроме того, шоумену высказали упреки за его высказывания, в которых он пренебрежительно комментировал действия мужчин, пытающихся уклониться от мобилизации и пересекающих границу через Тису.

Телеведущий не оставил эти заявления без внимания и опубликовал комментарий с опровержением информации. Он опроверг заявленную стоимость автомобиля и указал другие детали покупки, подчеркнув, что машина куплена в кредит на 3 года.

До****оби) 24 года! (а купил в 25) В цене с****или почти вдвое! И пишите, что в кредит на 3 года) И самое главное: эту машину я мог взять еще в 14 году! Потому что начал зарабатывать еще в Мариуполе) Счастья вам всем,

– эмоционально написал Бедняков.

Однако такой ответ не остановил обсуждение, а наоборот вызвал возмущение в комментариях. Пользователи массово стали подчеркивать, что общество беспокоит не стоимость или марка машины, а позиция ведущего.

Подписчики выразили недовольство тем, что медийные личности, имеющие отсрочку от мобилизации и разрешение на выезд за границу, позволяют себе публично осуждать других граждан. Люди подчеркнули, что их интересует именно вопрос социальной справедливости и критериев отсрочки.

Андрей Бедняков о покупке нового автомобиля / Скриншоты из тредса

Напомним, что Андрей Бедняков также комментировал ситуацию с языковым скандалом вокруг шоу "Орел и Решка".