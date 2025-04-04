В интервью Славе Демину Волканов объяснил – даже, если участники получают четыре "да" на "X-Факторе", то могут не пройти дальше, пишет Show 24. После всех выступлений члены жюри отбирают кандидатов в тренировочный лагерь.

Смотрите также Куда исчез Дэвид Аксельрод, который был звездой "Х-Фактора", и почему он изменил свое настоящее имя

Руководители шоу не хотели, чтобы Дмитрий Волканов продолжал участвовать в "X-Факторе", потому что он был несовершеннолетним. Его фотографию даже выбросили в мусорник, а Андрей Данилко ее вытащил, когда просматривал фото участников.

Человек, которого вытаскивают из помойки, доходит до суперфинала. Это такой крутой месседж, в плане того, что в меня на тот момент не верил никто. Руководители проекта просто выбросили мою фотографию. Я был не нужен. И почему я настолько благодарен Данилко за этот поступок? Потому что он поверил,

– рассказал исполнитель.

Интервью с Дмитрием Волкановым: смотрите видео онлайн

Дмитрий Волканов попал в коллектив Верки Сердючки

После суперфинала Волканов почувствовал себя счастливым человеком. Однако добавил, что "сказка закончилась", когда он приехал домой. По словам исполнителя, "талант-шоу не поддерживает финалистов".

После этого бурного этапа моей жизни я попал в коллектив (Верки Сердючки – Show 24). Я свою творческую деятельность продолжил. И это мне дало мотивацию,

– признался Дмитрий.

Слава Демин также спросил у Дмитрия Вокалнова, платили ли ему 200 долларов за концерт, когда тот выступал в коллективе Верки Сердючки. Исполнитель вспомнил, что его заработная плата была 150 евро.