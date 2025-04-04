В інтерв'ю Славі Дьоміну Волканов пояснив – навіть, якщо учасники отримують чотири "так" на "X-Факторі", то можуть не пройти далі, пише Show 24. Після всіх виступів члени журі відбирають кандидатів у тренувальний табір.

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Керівники шоу не хотіли, аби Дмитро Волканов продовжував брати участь в "X-Факторі", бо він був неповнолітнім. Його фотографію навіть викинули у смітник, а Андрій Данилко її витягнув, коли переглядав фото учасників.

Людина, яку витягують зі смітника, доходить до суперфіналу. Це такий крутий меседж, в плані того, що у мене на той момент не вірив ніхто. Керівники проєкту просто викинули мою фотографію. Я був не потрібен. І чому я настільки вдячний Данилку за цей вчинок? Тому що він повірив,

– розповів виконавець.

Інтерв'ю з Дмитром Волкановим: дивіться відео онлайн

Дмитро Волканов потрапив у колектив Вєрки Сердючки

Після суперфіналу Волканов відчув себе щасливою людиною. Однак додав, що "казка закінчилась", коли він приїхав додому. За словами виконавця, "талант-шоу не підтримує фіналістів".

Після цього бурхливого етапу мого життя я потрапив в колектив (Вєрки Сердючки – Show 24). Я свою творчу діяльність продовжив. І це мені дало мотивацію,

– зізнався Дмитро.

Слава Дьомін також запитав у Дмитра Вокалнова, чи платили йому 200 доларів за концерт, коли той виступав у колективі Вєрки Сердючки. Виконавець пригадав, що його заробітна плата була 150 євро.