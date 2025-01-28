Суд арестовал водителя, подозреваемого в смертельном ДТП с блогером Анной Жук
24 января в результате ДТП погибла известная украинская блогерша Анна Жук. Водителя, подозреваемого в смертельной аварии, уже взяли под стражу.
Суд избрал для него меру пресечения. Сообщает 24 Канал со ссылкой на источники информационно-политического портала Новости.LIVE.
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Так, водитель, причастный к ДТП с Анной Жук, будет находиться в следственном изоляторе в течение двух месяцев без права внесения залога, пока продолжается досудебное расследование.
Мужчине Анны Жук избрали меру пресечения / Скриншот из телеграмм
По предварительной информации, автомобилем управлял муж погибшей, Владимир Билевцов. На момент аварии они вместе с сыном направлялись на празднование дня рождения дочери блогера Стаси Макеевой.
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Что известно о ДТП, в котором погибла Анна Жук
- Авария произошла утром 24 января 2025 года вблизи села Засилье в Полтавской области.
- Автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком Renault Premium, который был припаркован за пределами проезжей части.
- В результате погибла 39-летняя пассажирка Lexus, известная украинская блогерша Анна Жук. Водители обоих транспортных средств и несовершеннолетний пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
- Следователи сообщили водителю Lexus о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), что предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами до трех лет.