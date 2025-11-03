Многие звезды позволяют себе эксклюзивные и элитные авто, одновременно многие выбирают машину, учитывая комфорт. 24 Канал расскажет, на каких машинах ездят украинские знаменитости.

Интересно Взрывной Иван и нежный Даниил: как выглядят дети Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

В марте 2023 года супруги продали свои машины. Зато артисту купили белый кроссовер Land Rover Discovery Sport, что стоит не менее 2 миллионов гривен. Екатерина взамен приобрела в кредит Audi RS Q8 оранжевого цвета.

Авто Екатерины Репяховой: видео

Екатерина Остапчук

На 3 годовщину отношений шоумен Владимир Остапчук подарил жене автомобиль ценой в 3 миллиона 978 тысяч. Это Range Rover Velar 2025 года с бензиновым двигателем объемом 3 литра и мощностью 400 лошадиных сил.



Авто Екатерины Остапчук / Фото из инстаграма Екатерины Остапчук

Наталья Денисенко

Актриса в начале 2025 года приобрела авто марки Mercedes белого цвета. Наталья призналась, что расплакалась из-за элитной покупки, ведь ею осуществила свою мечту.

Авто Наталки Денисенко: видео

Юлия Верба

Блогер еще в 2023 году приобрела себе автомобиль Mercedes-Benz S 580 2023 года, стоимость которой – от 7 до 10 миллионов гривен. Такая ценная покупка вызвала критику в сторону Юлии. Вероятно, чтобы избежать очередного шквала хейта, недавно блогерша лишь намекнула на обновление. Она опубликовала фото, где видно салон автомобиля Rolls-Royce Wraith.



Вероятно, новое авто Юлии Вербы / Фото с телеграмм-канала Юрии Вербы

Владимир Ярославский

Судья шоу "МастерШеф" ездит на внедорожнике Land Rover Defender, который приобрел три года назад за 86 тысяч евро. С 18 до 40 лет права Ярославского пылились, – ему было удобнее передвигаться на такси или общественном транспорте. Однако впоследствии Владимир решил, что авто для мужчины – необходимость.



Авто Владимира Ярославского / Фото из инстаграма Владимира Ярославского

Екатерина Лозовицкая

Блогер 7 лет назад приобрела KIA RIO – это ее первое авто, стоившее 15 тысяч евро. Екатерина самостоятельно приобрела ее в 18 лет. Ранее блогерша ездила на Lexus, а в ближайшее планирует приобрести себе новый автомобиль – Mercedes С-класса с бежевым салоном.



Авто Екатерины Лозовицкой / Скриншот из видео

Анатолий Анатолич

У ведущего три машины: Мерседес Гелендваген, семейный электромобиль Volkswagen ID.6 (которому полтора года), а также кабриолет. Относительно последнего, – это BMW кабриолет 2004 года, который Анатолич приобрел 10 лет назад за 27 тысяч долларов. Это была его детская мечта. Но сейчас шоумен ездит на ней только летом.



Авто Анатолия Анатолича / Скриншот из видео

Алена Омаргалиева

Певица ездит на элитной BMW X6, что стоит около 70 тысяч долларов. Это авто ей подарил муж Тамерлан 2 – 3 года назад.



Авто Алены Омаргалиевой / Скриншот с видео

Анна Тринчер

На свой 24 день рождения певица приобрела элитный автомобиль в черном цвете. Вероятно, это BMW X6 (G06). Его стоимость может составлять более 4 миллионов гривен.

Авто Анны Тринчер: видео

Ранее мы рассказывали об украинских звездах, которые подали заявки на Нацотбор на Евровидение-2026.