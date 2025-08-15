Основательницей фестиваля является Марьяна Савка – поэтесса, соучредительница и главный редактор "Видавництва Старого Лева". BestsellerFest должен стать одним из самых масштабных событий книжного года. Подчеркивают, что это – не просто литературный фестиваль, а новая волна любви к чтению, рассказывает Show24.

Посетителей BestsellerFest 2025 ждут встречи с любимыми авторами, презентации новинок, автограф-сессии, дискуссии и обсуждения. Среди звездных участников и участниц фестиваля: Оксана Забужко, Евгения Кузнецова, Илларион Павлюк, Мария Матиос, Василий Шкляр, Ирэна Карпа, Андрей Кокотюха, Максим Кидрук, Андрей Любка, Анастасия Левкова, Мирослав Дочинец.

Также в программе – вечерние концерты. В частности, выступят Ирэна Карпа и "Фактически Сами", Сергей Мартынюк и "Фиолет".

Мероприятие состоится на территории !FESTrepublic (улица Старознесенская). В пятницу, 15 августа, каждый желающий сможет посетить событие бесплатно.

"Украинский книжный рынок должен быть национальной гордостью"

Марьяна Савка отметила, что очень трудно делать масштабные культурные события во время полномасштабной войны, когда продолжаются бои и погибают лучшие. Ежедневно украинцы проживают потери.

В то же время, работая ради победы, важно делать все, чтобы украинский книжный рынок был национальной гордостью. Культурные институты должны иметь силу и весомость, украинские писатели заслуживают быть звездами, имена которых знают

во всем мире.

Я не знаю, что будет с нами. Но верю, что мы выстоим. В это время военной турбулентности однозначным для меня является то, что украинский выбор культуры и украинской политической национальной идентичности – это важнейшая платформа, это почва под ногами, без которой борьба против захватчика и сопротивление теряет смысл,

– заявила Марьяна.

Она добавила, что пусть наше общество будет очень книжным, ведь людей, которые читают, имеют собственное мнение и устойчивые ценности, не одолеть.