В сети даже предположили, что из-за такого эпатажного появления пару выгнали с церемонии. Однако они сами решили покинуть Грэмми раньше. Что известно о Бьянке Цензори, читайте в материале 24 Канала.

К слову Скандал на Грэмми-2025: жена Канье Уэста шокировала полностью обнаженным образом

Бьянка Цензори родилась 5 января 1995 года в Австралии – в городе Мельбурн. Она училась в Мельбурнской баптистской гимназии Кэри, а также получала архитектурное образование в Университете Мельбурна.

Криминальная семья Бьянки Цензори

Как сообщает Daily Mail, отец Бьянки Цензори, Лео, родился в Италии. В 1982 году мужчина загремел в тюрьму на пять лет за хранение героина. Дядю модели зовут Эрис. Он – печально известный бандитский убийца, который когда-то имел прозвище "Мельбурнский Аль Капоне". Мужчину приговорили к смертной казни за убийство официанта Майкла Сидериса. Также он получил восемь лет заключения за хранение героина.

Затем приговор изменили на пожизненное заключение. Впоследствии Эрис подал заявление, чтобы отбывать наказание ближе к дому в Мельбурне, где жили его родители. В 1999 году мужчина получил освобождение, но условно-досрочное осталось. Дядя Бьянки Цензори пытался повлиять на это решение в 2015 году, однако суд его не отменил.

Старший брат Эриса, Эдмондо, известный по прозвищу "Эдди Капоне". Он имеет судимость за совершение насилия, в частности за нападение на полицию, угрозы и кражи.

Бьянка с сестрой / Фото из инстаграма Анджелины Цензори

В 1991 году бывшая жена отца Бьянки Цензори рассказала, что тот был связан с картелем, который контролировал большую часть прибыльной нелегальной индустрии азартных игр. Это было в Мельбурне в 80-х годах. По словам женщины, Лео заработал немалое состояние и был "тяжелой криминальной фигурой".

Отметим, что родители Лео, Эриса, Эдмондо и их других братьев и сестер – иммигранты. Семья переехала из региона Абруццо, что в Италии, в Австралию в 1960 годах.

Брак Бьянки Цензори и Канье Уэста

По информации Daily Mail, Канье Уэст женился на Бьянке Цензори в декабре 2022 года – всего через месяц после того, как завершил развод с американской телезвездой и моделью Ким Кардашьян. Они поженились в городе Пало-Альто, что в штате Калифорния. Для такого особого события пара выбрала тайное место.

В октябре прошлого года в иностранных СМИ появилась информация, что Канье и Бьянка разводятся. Однако уже вскоре пару заметили вместе в Японии. Сообщалось, что они специально пустили такие слухи, чтобы напомнить о себе, ведь "обнаженных аутфитов" Цензори уже было недостаточно для этого.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на Грэмми-2025 / Фото Getty Images

Стоит отметить, что Бьянка Цензори часто выбирает довольно откровенные образы. Однако своим появлением на 67-й церемонии музыкальной премии Грэмми произвела настоящий фурор и вызвала бурное обсуждение в сети.