У мережі навіть припустили, що через таку епатажну появу пару вигнали з церемонії. Однак вони самі вирішили покинути Ґреммі раніше. Що відомо про Б'янку Цензорі, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Б'янка Цензорі народилася 5 січня 1995 року в Австралії – у місті Мельбурн. Вона навчалася у Мельбурнській баптистській гімназії Кері, а також здобувала архітектурну освіту в Університеті Мельбурна.

Кримінальна родина Б'янки Цензорі

Як повідомляє Daily Mail, батько Б'янки Цензорі, Лео, народився в Італії. У 1982 році чоловік загримів до тюрми на п'ять років за зберігання героїну. Дядька моделі звати Еріс. Він – сумнозвісний бандитський вбивця, який колись мав прізвисько "Мельбурнський Аль Капоне". Чоловіка засудити до страти за вбивство офіціанта Майкла Сідеріса. Також він отримав вісім років ув'язнення за зберігання героїну.

Потім вирок змінили на довічне ув'язнення. Згодом Еріс подав заяву, аби відбувати покарання ближче до дому у Мельбурні, де мешкали його батьки. У 1999 році чоловік отримав звільнення, але умовно-дострокове залишилося. Дядько Б'янки Цензорі намагався вплинути на це рішення у 2015 році, однак суд його не скасував.

Старший брат Еріса, Едмондо, відомий за прізвиськом "Едді Капоне". Він має судимість за вчинення насильства, зокрема за напад на поліцію, погрози та крадіжки.

Б'янка з сестрою / Фото з інстаграму Анджеліни Цензорі

У 1991 році колишня дружина батька Б'янки Цензорі розповіла, що той був пов'язаний з картелем, який контролював велику частину прибуткової нелегальної індустрії азартних ігор. Це було у Мельбурні у 80-х роках. За словами жінки, Лео заробив чималий статок та був "важкою кримінальною фігурою".

Зазначимо, що батьки Лео, Еріса, Едмондо та їхніх інших братів і сестер – іммігранти. Сім'я переїхала з регіону Абруццо, що в Італії, до Австралії у 1960 роках.

Шлюб Б'янки Цензорі та Каньє Веста

За інформацією Daily Mail, Каньє Вест одружився з Б'янкою Цензорі в грудні 2022 року – лише через місяць після того, як завершив розлучення з американською телезіркою та моделлю Кім Кардашьян. Вони взяли шлюб у місті Пало-Альто, що в штаті Каліфорнія. Для такої особливої події пара обрала таємне місце.

У жовтні минулого року в іноземних ЗМІ з'явилася інформація, що Каньє та Б'янка розлучаються. Проте вже незабаром пару помітили разом у Японії. Повідомлялося, що вони спеціально пустили такі чутки, аби нагадати про себе, адже "оголених аутфітів" Цензорі вже було недостатньо для цього.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі на Ґреммі-2025 / Фото Getty Images

Варто зазначити, що Б'янка Цензорі часто обирає доволі відверті образи. Однак своєю появою на 67-й церемонії музичної премії Ґреммі здійняла справжній фурор та викликала бурхливе обговорення у мережі.