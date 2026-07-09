О смерти артистки сообщили на ее официальной странице в Facebook.

Бонни Тайлер скончалась 8 июля в больнице в Португалии, где проходила лечение.

Артистку госпитализировали еще в мае. Тогда ей провели экстренную операцию на кишечнике, после чего медики ввели певицу в состояние искусственной комы, чтобы помочь организму восстановиться.

В прошлом месяце представитель артистки сообщил, что она уже вышла из искусственной комы, однако ее состояние оставалось очень тяжелым, и она находилась в отделении интенсивной терапии. Из-за этого часть концертов летнего тура пришлось отменить или перенести.

Биография Бонни Тайлер: кратко

Бонни Тайлер, настоящее имя которой Хейнор Хопкинс, родилась 8 июня 1951 года в Уэльсе.

Первый громкий международный успех певице принесла песня It's a Heartache. Впоследствии она выпустила хит Total Eclipse of the Heart, который возглавил музыкальные чарты в США и Великобритании и стал одной из самых известных песен 1980-х.

Бонни Тайлер – Total Eclipse of the Heart: смотрите видео онлайн

Не менее популярной была композиция "Holding Out for a Hero", прозвучавшая в фильме "Свободные".

Бонни Тайлер – "Holding Out for a Hero": смотрите видео онлайн

Более чем за полвека музыкальной карьеры Бонни Тайлер выпустила 18 студийных альбомов, продала десятки миллионов пластинок и трижды была номинирована на премию "Грэмми".

Одной из главных особенностей артистки был ее хриплый голос. Он изменился после операции на голосовых связках и впоследствии стал ее визитной карточкой.

В 2013 году певица представляла Великобританию на Евровидении с песней "Believe in Me".

Бонни Тайлер – "Believe in Me": смотрите видео онлайн

Ее последний студийный альбом "The Best Is Yet to Come" вышел в 2021 году, а через два года артистка издала автобиографию "Straight from the Heart", в которой рассказала о своем творческом пути.

Мужем Бонни Тайлер был Роберт Салливан. Пара поженилась в 1973 году и прожила вместе более 50 лет.

Ранее стало известно о смерти 35-летней актрисы Дэйви Чейз, известной по фильму "Звонок".