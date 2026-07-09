Про смерть артистки повідомили на її офіційній сторінці в фейсбуці.

Бонні Тайлер померла 8 липня в лікарні в Португалії, де проходила лікування.

Артистку госпіталізували ще у травні. Тоді їй провели екстрену операцію на кишківнику, після чого медики ввели співачку в стан штучної коми, щоб допомогти організму відновитися.

Минулого місяця представник артистки повідомив, що вона вже вийшла зі штучної коми, однак її стан залишався дуже важким, і вона перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Через це частину концертів літнього туру довелося скасувати або перенести.

Біографія Бонні Тайлер: коротко

Бонні Тайлер, справжнє ім'я якої Гейнор Гопкінс, народилася 8 червня 1951 року в Уельсі.

Перший гучний міжнародний успіх співачці принесла пісня It's a Heartache. Згодом вона випустила хіт Total Eclipse of the Heart, який очолив музичні чарти у США та Великій Британії й став однією з найвідоміших пісень 1980-х.

Бонні Тайлер – Total Eclipse of the Heart: дивіться відео онлайн

Не менш популярною була композиція Holding Out for a Hero, яка прозвучала у фільмі "Вільні".

Бонні Тайлер – Holding Out for a Hero: дивіться відео онлайн

Загалом за понад пів століття музичної кар'єри Бонні Тайлер випустила 18 студійних альбомів, продала десятки мільйонів платівок і тричі була номінована на премію Греммі.

Однією з головних особливостей артистки був її впізнаваний хрипкий голос. Він змінився після операції на голосових зв'язках і згодом став її візитівкою.

У 2013 році співачка представляла Велику Британію на Євробаченні з піснею Believe in Me.

Бонні Тайлер – Believe in Me: дивіться відео онлайн

Її останній студійний альбом The Best Is Yet to Come вийшов у 2021 році, а через два роки артистка видала автобіографію Straight from the Heart, у якій розповіла про свій творчий шлях.

Чоловіком Бонні Тайлер був Роберт Салліван. Пара побралася у 1973 році й залишалася разом понад 50 років.

Раніше стало відомо про смерть 35-річної акторки Дейві Чейз, відомої за фільмом "Дзвінок".