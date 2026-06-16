Сегодня музыканты рассказали, какую сумму удалось собрать для украинской армии за два концерта. Отчет они опубликовали на официальной странице группы в инстаграме.

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На киевских концертах группы "Бумбокс" собрали 10 000 000 гривен. Эту сумму направили в Фонд Андрея Хливнюка. 2 229 000 гривен уже потратили на необходимое оборудование для Сил обороны Украины.

На сумму 1 750 000 гривен сделали заказ необходимого снаряжения, которое отправят в течение этой или следующей недели. Остаток потратят на закрытие текущих запросов.

Традиционно по всем суммам будут видеоотчеты, которые начнем публиковать в ближайшее время,

– говорится в сообщении "Бумбокса".

Коллектив поблагодарил за сотрудничество партнеров, спонсоров и коллег, которые присоединились к концертам, – это Женя Галич, Domiy, Саша Чемеров, FROLOVA и ХОВАНКА.

И самое главное, спасибо всем, кто пришел на концерты. Вместе мы сделали доброе дело для Сил обороны. Слава Украине!,

– добавила группа.

Группа "Бумбокс" собрала 10 000 000 гривен для армии / Фото из инстаграма коллектива

Где состоятся следующие концерты группы "Бумбокс"?

28 и 30 августа группа "Бумбокс" выступит во Львове на территории !FESTrepublic. Музыканты представят новый EP "Живой", в который вошло пять песен: "Правда", "Фиртка", "Испорченная фея", "Оставайся" и "Живой".

Билеты можно купить по ссылке. Часть средств от продажи билетов и мерча будет передана в Фонд Андрея Хливнюка для закупки необходимого снаряжения для военных.