Сьогодні музиканти розповіли, які суму вдалося зібрати для українського війська за два концерти. Звіт вони опублікували на офіційній сторінці гурту в інстаграмі.

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На київських концертах гурту "Бумбокс" зібрали 10 000 000 гривень. Цю суму спрямували у Фонд Андрія Хливнюка. 2 229 000 гривень уже витратили на необхідне обладнання для Сил оборони України.

На суму 1 750 000 гривень зробили замовлення необхідного спорядження, яке відправлять протягом цього на наступного тижня. Залишок витратять на закриття поточних запитів.

Традиційно по всім сумам будуть відеозвіти, які почнемо публікувати найближчим часом,

– йдеться у дописі "Бумбоксу".

Колектив подякував за співпрацю партнерам, спонсорам та колегам, які долучилися до концертів, – це Женя Галич, Domiy, Саша Чемеров, FROLOVA та ХОВАНКА.

І найголовніше, дякуємо всім, хто прийшов на концерти. Разом ми зробили хорошу справу для Сил Оборони. Слава Україні!,

– додав гурт.

Гурт "Бумбокс" зібрав 10 000 000 гривень для армії / Фото з інстаграму колективу

Де відбудуться наступні концерти гурту "Бумбокс"?

28 та 30 серпня гурт "Бумбокс" виступить у Львові на території !FESTrepublic. Музиканти презентують новий EP "Живий", в який увійшло п'ять пісень: "Правда", "Фіртка", "Зіпсована фея", "Залишайся" та "Живий".

Квитки можна купити за посиланням. Частину коштів з продажу квитків та мерчу передадуть у Фонд Андрія Хливнюка, щоб закупити необхідне спорядження для військових.