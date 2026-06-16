Сьогодні музиканти розповіли, які суму вдалося зібрати для українського війська за два концерти. Звіт вони опублікували на офіційній сторінці гурту в інстаграмі.
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На київських концертах гурту "Бумбокс" зібрали 10 000 000 гривень. Цю суму спрямували у Фонд Андрія Хливнюка. 2 229 000 гривень уже витратили на необхідне обладнання для Сил оборони України.
На суму 1 750 000 гривень зробили замовлення необхідного спорядження, яке відправлять протягом цього на наступного тижня. Залишок витратять на закриття поточних запитів.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Традиційно по всім сумам будуть відеозвіти, які почнемо публікувати найближчим часом,
– йдеться у дописі "Бумбоксу".
Колектив подякував за співпрацю партнерам, спонсорам та колегам, які долучилися до концертів, – це Женя Галич, Domiy, Саша Чемеров, FROLOVA та ХОВАНКА.
І найголовніше, дякуємо всім, хто прийшов на концерти. Разом ми зробили хорошу справу для Сил Оборони. Слава Україні!,
– додав гурт.
Гурт "Бумбокс" зібрав 10 000 000 гривень для армії / Фото з інстаграму колективу
Де відбудуться наступні концерти гурту "Бумбокс"?
28 та 30 серпня гурт "Бумбокс" виступить у Львові на території !FESTrepublic. Музиканти презентують новий EP "Живий", в який увійшло п'ять пісень: "Правда", "Фіртка", "Зіпсована фея", "Залишайся" та "Живий".
Квитки можна купити за посиланням. Частину коштів з продажу квитків та мерчу передадуть у Фонд Андрія Хливнюка, щоб закупити необхідне спорядження для військових.