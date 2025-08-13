Владимир рассказал о состоянии Анастасии в проекте "Звезды на колесах", пишет Show 24. Судья "МастерШеф" отметил, что девушка "чудом осталась живой".

Она и в коме была, и на ИВЛ. Сейчас отходит. Она имеет нормальный вид, но мозг... Это трудно. На самом деле очень трудно. Она еще ребенок,

– рассказал Владимир Ярославский.

Шеф-повар поделился, что Анастасии пока трудно ходить, концентрироваться, а только недавно она начала пользоваться телеграмом.

Мозг функционирует ограниченно. И это страшно. Страшно, потому что ты обращаешься к здоровому человеку вроде бы, взрослому человеку, который на тебя смотрит, тебя понимает, но это или ребенок, или развитие там ... Страшно говорить. Не все понимает и забывает,

– добавил судья "МастерШеф".

Бывший фуд-продюсер "МастерШеф" пострадала в результате атаки России по Киеву