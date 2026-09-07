Поводом для ее пояснения стал пост в Threads, автор которого заявил, что женщины якобы обращаются за алиментами из-за собственной финансовой несостоятельности. Даша резко отреагировала на такое мнение: "Удалите этот бред и не позоритесь", – написала возмущенная блогерша. После этого Квиткова объяснила, почему сама не требовала алиментов от Никиты Добрынина.

Почему Квиткова отказалась от алиментов?

По словам инфлюенсерши, она сознательно отказалась от выплат еще во время развода, поскольку хотела в первую очередь позаботиться о будущем сына. Даша подчеркнула, что алименты – это не финансовая помощь матери, которая якобы не может самостоятельно обеспечивать ребенка. Это обязанность обоих родителей участвовать в содержании своего ребенка.

В то же время блогерша отметила, что согласно украинскому законодательству в будущем отец при определенных условиях может обратиться за материальной помощью к своему уже совершеннолетнему ребенку. Именно об этом она думала, когда принимала решение об алиментах.

Я считаю, что должна в первую очередь думать об интересах своего сына и его будущем. Что будет через 30–40 лет, никто не знает. Поэтому для меня этот вопрос не о том, способен ли кто-то на такое, а о том, что я могу сделать сегодня, чтобы максимально защитить интересы своего ребенка в будущем,

– написала Квиткова.

Даша Квиткова объяснила, почему отказалась от алиментов Никиты Добрынина / Скриншоты из Threads

В то же время в комментариях Даше объяснили: ее отказ от алиментов не лишает Никиту возможности в будущем обратиться за финансовой помощью к совершеннолетнему сыну. Если отец добровольно содержит ребенка, а мать не обращается в суд за алиментами, это считается выполнением им своих родительских обязанностей. Если же в будущем отец станет нетрудоспособным и будет нуждаться в материальной помощи, он при определенных условиях может обратиться в суд, чтобы взрослый ребенок выплачивал ему алименты. Для этого ему придется доказать, что он действительно нуждается в помощи, а Лев будет иметь возможность ее оказать.

Даша Квиткова об алиментах / Скриншоты из Threads

Напомним, что после разрыва бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. Лев проводит время и с мамой, и с папой. Ранее Квиткова рассказывала, как они с Добрыниным разделили имущество во время развода.