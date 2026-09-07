Приводом для її пояснення став допис у Threads, автор якого заявив, що жінки нібито звертаються по аліменти через власну фінансову неспроможність. Даша різко відреагувала на таку думку: "Видаліть цей брєд, і не позорьтесь", – написала обурена блогерка. Після цього Квіткова пояснила, чому сама не вимагала аліментів від Нікіти Добриніна.

Чому Квіткова відмовилася від аліментів?

За словами інфлюенсерки, вона свідомо відмовилася від виплат ще під час розлучення, оскільки хотіла насамперед подбати про майбутнє сина. Даша наголосила, що аліменти – це не фінансова допомога матері, яка нібито не може самостійно забезпечувати дитину. Це обов'язок обох батьків брати участь в утриманні своєї дитини.

Водночас блогерка зазначила, що за українським законодавством у майбутньому батько за певних умов може звернутися по матеріальну допомогу до своєї вже повнолітньої дитини. Саме про це вона думала, коли ухвалювала рішення щодо аліментів.

Я вважаю, що маю в першу чергу думати про інтереси свого сина і його майбутнє. Що буде через 30-40 років, не знає ніхто. Тому для мене це питання не про те, чи здатний хтось на таке, а про те, що я можу зробити сьогодні, аби максимально захистити інтереси своєї дитини в майбутньому,

– написала Квіткова.

Даша Квіткова пояснила, чому відмовилася від аліментів Нікіти Добриніна / Скриншоти з Threads

Водночас у коментарях Даші пояснили: її відмова від аліментів не позбавляє Нікіту можливості в майбутньому звернутися по фінансову допомогу до повнолітнього сина. Якщо батько добровільно утримує дитину, а мати не звертається до суду по аліменти, це вважається виконанням ним своїх батьківських обов'язків. Якщо ж у майбутньому батько стане непрацездатним і потребуватиме матеріальної допомоги, він за певних умов може звернутися до суду, щоб доросла дитина сплачувала йому аліменти. Для цього йому доведеться довести, що він справді потребує допомоги, а Лев матиме можливість її надавати.

Даша Квіткова про аліменти / Скриншоти з Threads

Нагадаємо, що після розриву експодружжю вдалося зберегти хороші стосунки. Лев проводить час і з мамою, і з татом. Раніше Квіткова розповідала, як вони з Добриніним поділили майно під час розлучення.