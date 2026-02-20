В этот период было создано немало песен, которые посвятили Небесной Сотне. В них чувствуются ноты сожаления и скорби, от чего слезы сами по себе наворачиваются на глаза.

К теме Посвящена Украине: группа U2 выпустила совместную песню с АНТИТИЛАМИ и Эдом Шираном

Именно 18 – 20 февраля силовики открыли огонь по безоружным протестующим. 24 Канал предлагает с помощью песен почтить память Героев и их жертву.

Песни о Небесной Сотне

"Пиккардийская Терция" – "Пливе кача"

Эта песня почти сразу стала неофициальным гимном Героев Небесной Сотни. Под нее провожали погибших в последний путь. Сегодня, во время полномасштабной войны, "Пливе кача" звучит и на захоронениях украинских военных.

"Пиккардийская Терция" – "Пливе кача": слушайте песню онлайн

"Гайдамаки" – "Дерев'яні щити"

Группа в строках песни напоминает тот момент, когда погибших в период 18 – 20 февраля выносили из боя на деревянных щитах.

"Гайдамаки" – "Дерев'яні щити": смотрите видео онлайн

Павел Табаков – "Небесну Сотню, Господи, прийми"

Победитель 2 сезона "Голоса страны" написал песню, которую посвятил сороковинам со дня гибели Героев Майдана.

Павел Табаков – "Небесну Сотню, Господи, прийми": смотрите видео онлайн

"ТаРута" – "Небесна Сотня"

Участники этой группы принимали участие в событиях Революции Достоинства. В дни, когда силовики убивали протестующих, им чудом удалось спастись.

"ТаРута" – "Небесна Сотня": смотрите видео онлайн

STRUNA – "Плаче Україна"

Бывший военный, который был участником Революции, написал песню матерям, которые не дождались своих детей с Майдана.

STRUNA – "Плаче Україна": слушайте песню онлайн

ROCKOKO – "Пам'яті Небесної Сотні"

Львовские студенты посвятили музыкальное произведение Небесной Сотни, в котором нет слов. Однако пронзительное видео и такая же мелодия говорят гораздо больше, чем бы присутствовал текст.

ROCKOKO – "Пам'яті Небесної Сотні": смотрите видео онлайн

Всегда будем помнить о тех, кто ценой собственной жизни защищал свободу и независимость Украины. Вечная дань уважения Героям Небесной Сотни.