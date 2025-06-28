В День Конституции Украины первая леди и украинские знаменитости поздравляют с праздником. Они вспоминают о тех, кто строил государство и кто просто сейчас борется за его независимость и целостность, пишет Show 24.

К слову Владимир Зеленский выступил с речью ко Дню Конституции

Елена Зеленская

Первая леди Украины подчеркнула, что Конституция является не только основным законом, но и голосом тех, кто отстаивает свободу и достоинство, украинцев, что решили быть равными и сильными.

Сегодня Украина – это еще фронт борьбы за права человека. Потому что эта борьба касается не только нас. Права человека закреплены в конституциях и законодательстве всех государств, которые считают себя передовыми и человечными. Не только нам – мира стоит помнить, что вся наша цивилизация держится на правах и обязанностях, которые касаются всех,

– написала Елена Зеленская.

Катя Осадчая

Телеведущая вспомнила, что раньше День Конституции казался слишком "официальным" праздником, но сейчас украинцы относятся к нему по-другому.

Мы привыкли воспринимать Конституцию как нечто формальное. Но сейчас – это о реальном. О свободе, которую мы отстаиваем много лет. О правах, которые имеют большое значение. О государстве, которое мы учимся строить – снова и снова,

– подчеркнула Катя Осадчая.

Alyona Alyona

Реперка поделилась серией щемящих фото и напомнила о тех, кто ежедневно защищает и подтверждает Конституцию Украины.

"Конституция – это не бумажка. Ее переписали те, кто стоял на баррикадах в 2014. Ее ежедневно подтверждают те, кто не покинул страну в 2022. Ее защищают те, кто держит фронт. Ее восстанавливают те, кто возвращает жизнь в города после обстрелов. Конституция – это право быть свободным. И ответственность не молчать, когда эту свободу пытаются забрать. Украинцы сами стали теми, кто ее пишет. Ежедневно", – подчеркнула исполнительница.

Женя Галич

Лидер группы O.Torvald тоже поздравил украинцев с праздником и подчеркнул, что это не о дате в календаре, а о праве жить на своей земле со своим языком и правдой.

Сегодня именно это право пытаются отобрать. Война идет не за территории и не за политику. Идет за наше существование. За то, кем мы есть. Мы уже однажды завоевали это право и держим его снова. И будем держать, сколько надо. Это тяжело. Но мы не сдадимся,

– подчеркнул музыкант и военный.

Дзидзьо

В День Конституции Михаил Хома посетил Национальную академию Службы безопасности Украины. Он выступил перед студентами, которые уже преданы своему делу и готовы развивать сильное государство.

"После этой встречи еще больше уверенности: Украина выстоит. Потому что имеет молодежь. Имеет сердце. Имеет дух. Имеет силу", – написал певец.

Также с важным праздником поздравила Джамала, Тина Кароль, Наталка Денисенко, Екатерина Кухар, Леся Никитюк, группа Ziferblat и другие.

Кто еще поздравил с Днем Конституции Украины / Скриншоты из инстаграма звезд