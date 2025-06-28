У День Конституції України перша леді та українські знаменитості вітають зі святом. Вони згадують про тих, хто розбудовував державу і хто просто зараз бореться за її незалежність і цілісність, пише Show 24.

До слова Володимир Зеленський виступив з промовою до Дня Конституції

Олена Зеленська

Перша леді України підкреслила, що Конституція є не лише основним законом, але й голосом тих, хто відстоює свободу й гідність, українців, що вирішили бути рівними й сильними.

Сьогодні Україна – це ще фронт боротьби за права людини. Бо ця боротьба стосується не тільки нас. Права людини закріплені в конституціях та законодавстві всіх держав, які вважають себе передовими й людяними. Не тільки нам – світу варто пам'ятати, що вся наша цивілізація тримається на правах і обов'язках, які стосуються всіх,

– написала Олена Зеленська.

Катя Осадча

Телеведуча пригадала, що раніше День Конституції здавалось надто "офіційним" святом, але зараз українці ставляться до нього по-іншому.

Ми звикли сприймати Конституцію як щось формальне. Але зараз – це про реальне. Про свободу, яку ми відстоюємо багато років. Про права, які мають велике значення. Про державу, яку ми вчимося будувати – знову і знову,

– підкреслила Катя Осадча.

Alyona Alyona

Реперка поділилась серією щемливих фото й нагадала про тих, хто щодня захищає та підтверджує Конституцію України.

"Конституція – це не папірець. Її переписали ті, хто стояв на барикадах у 2014. Її щодня підтверджують ті, хто не залишив країну у 2022. Її захищають ті, хто тримає фронт. Її відбудовують ті, хто повертає життя в міста після обстрілів. Конституція – це право бути вільним. І відповідальність не мовчати, коли цю свободу намагаються забрати. Українці самі стали тими, хто її пише. Щодня", – підкреслила виконавиця.

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald теж привітав українців зі святом і підкреслив, що це не про дату в календарі, а про право жити на своїй землі зі своєю мовою та правдою.

Сьогодні саме це право намагаються відібрати. Війна йде не за території й не за політику. Йде за наше існування. За те, ким ми є. Ми вже одного разу вибороли це право і тримаємо його знову. І триматимемо, скільки треба. Це важко. Але ми не здамось,

– підкреслив музикант та військовий.

Дзідзьо

У День Конституції Михайло Хома завітав до Національної академії Служби безпеки України. Він виступив перед студентами, які вже віддані своїй справі й готові розбудовувати сильну державу.

"Після цієї зустрічі ще більше впевненості: Україна вистоїть. Бо має молодь. Має серце. Має дух. Має силу", – написав співак.

Також з важливим святом привітала Джамала, Тіна Кароль, Наталка Денисенко, Катерина Кухар, Леся Нікітюк, гурт Ziferblat та інші.

Хто ще привітав з Днем Конституції України / Скриншоти з інстаграму зірок