Фото с церемонии Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram и поделился впечатлениями от мероприятия.

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Во время открытия звезды Дэвида Бекхэма рядом с ним были жена Виктория, сыновья Ромео и Круз и дочь Харпер. Пришла почти вся семья, за исключением старшего сына Бруклина и его жены Николы. Среди гостей был также актер Том Круз.

Бекхэм поблагодарил близких за поддержку и отметил, что Лос-Анджелес является для него очень важным городом.

День, который я никогда не забуду. Я очень благодарен своему другу Тому за то, что он со мной, и благодарю свою жену Викторию и невероятных детей за их любовь и поддержку. Лос-Анджелес занимает особое место в моем сердце. Я приехал сюда с мечтой о том, каким может быть футбол в США. Получить признание за тот вклад, который я внес в развитие любимого вида спорта, для меня значит очень много,

– написал спортсмен.

Что стоит знать об Аллее славы

Аллея славы, или официально Hollywood Walk of Fame, – это знаменитая улица в Голливуде, расположенная вдоль Голливудского бульвара и Вайн-стрит.

Ее создали, чтобы чествовать людей, внесших большой вклад в сферу развлечений: кино, телевидение, музыку, радио, а впоследствии и театр. Каждая звезда на тротуаре имеет специальный символ, который показывает, в какой именно области достижения этого человека.

Изначально планировалось установить около 2500 звезд, но со временем их стало больше – сейчас уже более 2700.

Среди самых известных людей, имеющих свои звезды: Майкл Джексон, Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Мэрилин Монро, Майли Сайрус, Том Хэнкс, Николь Кидман, Дуэйн Джонсон и многие другие мировые знаменитости.