Фото з церемонії Девід Бекхем опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі та поділився враженнями від події.

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Під час відкриття зірки Девіда Бекхема поруч із ним були дружина Вікторія, сини Ромео та Круз і дочка Гарпер. Прийшла майже вся родина, за винятком старшого сина Брукліна та його дружини Ніколи. Серед гостей був також актор Том Круз.

Бекхем подякував близьким за підтримку та зазначив, що Лос-Анджелес є для нього дуже важливим містом.

День, який я ніколи не забуду. Я дуже вдячний своєму другу Тому за те, що зі мною, і дякую своїй дружині Вікторії та неймовірним дітям за їхню любов і підтримку. Лос-Анджелес має особливе місце у моєму серці. Я приїхав сюди з мрією про те, яким може бути футбол у США. Отримати визнання за той внесок, який я зробив у розвиток улюбленого виду спорту, для мене означає дуже багато,

– написав спортсмен.

Що варто знати про Алею слави

Алея слави, або офіційно Hollywood Walk of Fame, – це знаменита вулиця в Голлівуді, яка розташована вздовж Голлівудського бульвару та Вайн-стріт.

Її створили, щоб вшановувати людей, які зробили великий внесок у сферу розваг: кіно, телебачення, музику, радіо, а згодом і театр. Кожна зірка на тротуарі має спеціальний символ, який показує, у якій саме галузі досягнення цієї людини.

Спочатку планували встановити близько 2500 зірок, але з часом їх стало більше – зараз уже понад 2700.

Серед найвідоміших людей, які мають власні зірки: Майкл Джексон, Френк Сінатра, Елвіс Преслі, Мерилін Монро, Майлі Сайрус, Том Генкс, Ніколь Кідман, Двейн Джонсон та багато інших світових знаменитостей.